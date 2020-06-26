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Koronavirüs salgının sarstığı otomotiv sektöründe, otonom araç geliştirme yarışı tam gaz devam ediyor.

Son olarak, Waymo ve Volvo bu konuda bir işbirliğine imza attı. Yapılan açıklamaya göre, iki şirket araç paylaşım hizmetinde kullanılmak üzere sürücüsüz araç geliştirecek.

İşbirliği kapsamında Waymo'nun yapay zeka, kameralar, sensörler ve radar gibi teknolojileri geliştireceği, Volvo'nun da araçların tasarımları ve üretiminden sorumlu olacağı kaydedildi.

Ayrıca, Volvo'nun kardeş şirketleri Polestar ve Lynk & Co'nun da Waymo ile işbirliğine gideceği belirtildi.

Çinli Geely'nin kontrol ettiği Volvo, Uber ile işbirliği içinde. Uber'in otonom test araçları Volvo marka otomobillerden oluşuyor. 2018'de bu test araçlarından birinin ölümle sonuçlanan bir trafik kazasına karışmasından sonra, Uber'in otonom araç testleri sekteye uğramıştı.

Öte yandan, Google'in çatı şirketi Alphabet bünyesinde faaliyet gösteren Waymo da, sürücüsü araç teknolojilerini Fiat Chrysler, Jaguar Land Rover ve Renault-Nissan-Mitsubishi İttifakı'nın araçlarında test ediyor.