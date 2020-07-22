Reuters

Google bünyesindeki otonom araç şirketi Waymo, Fiat Chrysler Automobiles (FCA) ile yürüttüğü işbirliğini genişleteceğini duyurdu.

Yapılan açıklamaya göre, söz konusu ortaklık FCA'nın ticari araçlarını da kapsayacak şekilde genişletilecek.

Hali hazırda FCA'nın minivan araçları üzerinde test edilen Waymo'nun sürücüsüz araç teknolojilerinin, FCA'nın hafif ticari modelleri üzerinde de test edilmeye başlanacağı bildirildi.

Yapılacak testlerin ardından, Waymo'nun ileriki yıllarda otonom teslimat hizmetine başlayabileceği kaydediliyor.

Waymo ve FCA arasındaki işbirliği 2016'dan bu yana devam ediyor.