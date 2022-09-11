Programda Mauro Icardi'nin yanı sıra eşi ve menajeri olan Wanda Nara'nın da Türkiye'ye ve Galatasaray'a gelmek için ikna edilme süreci yaşadığı ve sarı-kırmızılı yetkililerin Nara'nın isteklerini de karşıladıktan sonra transferin gerçekleştiği belirtildi.