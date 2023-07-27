Wanda Nara müjdeyi verdi: Bir sonraki durağımız İstanbul...
Mauro Icardi'nin eşi ve menajeri Wanda Nara, sosyal medya hesabından hastalığıyla ilgili gelen soruya cevap verdi. Nara, bir sonraki durağının da İstanbul olduğunu açıkladı
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Galatasaray'ın anlaşmaya vardığı ve İstanbul'a gelmesini beklediği Mauro Icardi'nin eşi ve menajeri Wanda Nara, sosyal medya hesabından sorulara cevap verdi.
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Nara, "Nasıl hissediyorsun? Tedaviye gideceğini söylediler. Nereye gideceksin?" şeklinde gelen soruya, "Tedavi için hiçbir ülkeye gitmiyorum. Mauro'ya eşlik edeceğim" sözleriyle yanıt verdi.
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"SONRAKİ DURAK İSTANBUL"
Nara, ayrıca, "Bir sonraki durak neresi?" şeklindeki soruya "İstanbul" diye cevapladı.
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Icardi'nin Galatasaray'a transferinde Wanda Nara'nın hastalığı nedeniyle süreç uzamıştı.
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Arjantinli yıldızın, Wanda Nara ile birlikte yarın (cuma) akşam saatlerinde İstanbul'a gelmesi bekleniyor.
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