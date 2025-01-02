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        Wanda Nara ile L - Gante ayrılmamış

        Wanda Nara ile L - Gante'nin ayrıldığı yönündeki iddialar doğru çıkmadı. L Gante, ayrılmadıklarını paylaştığı bir fotoğrafla gözler önüne serdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.01.2025 - 09:52 Güncelleme: 02.01.2025 - 09:52
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        Ayrılmamışlar
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        Wanda Nara'nın henüz Mauro Icardi'den boşanmadan bir birlikteliğe başlaması, gerek Arjantin'de gerekse Türkiye'de epeyce gündem oldu.

        Sancılı boşanma sürecinde Wanda Nara ile Mauro Icardi arasında yaşananlar arasında; karşılıklı ihanet suçlamaları, özel mesajların ifşa edilmesi gibi birçok şaşırtıcı gelişme yaşandı.

        Yaşanan gelişmelerden biri de Wanda Nara'nın Mauro Icardi'yi daha önce de aldattığıydı.

        Mauro Icardi'nin aldatıldığını; Inter Milan'da oynadığı dönemde takım arkadaşı Keita Balde'nin eşi Simona Guatieri tarafından açıklandı.

        Simona Guatieri; "Kocam, beni Wanda Nara ile aldattı. Delileri de boşanma döneminde mahkemeye sundum" diyerek Mauro Icardi ile Wanda Nara'nın arasında yaşananlara yeni bir boyut kazandırdı. Aynı delilleri, Icardi de delil olarak mahkemeye verdiğini dile getirdi.

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        "Kocam beni Wanda ile aldattı"
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        Mauro Icardi ile Wanda Nara arasındaki çekişmeli boşanma süreci devam ederken geçtiğimiz günlerde Arjantin basını yeni bir iddia ortaya attı.

        Söz konusu iddiaya göre; Wanda Nara, rapçi sevgilisi L - Gante'den ayrıldı.

        L Gante, ayrılmadıklarını, paylaştığı bir fotoğrafla gözler önüne serdi. Wanda Nara, L - Gante'in "Seni özledim" dediği paylaşımını paylaşarak ilişkilerine devam ettiklerini dile getirdi.

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        #Wanda Nara
        #Mauro Icardi
        #L Gante

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