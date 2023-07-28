Wagner isyanı: Paralı asker şirketinin sahibi Prigojin, Afrika-Rusya zirvesinde görüldü

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Rus paralı asker şirketi Wagner’in patronu Yevgeni Prigojin, St. Petersburg kentinde yapılan Afrika-Rusya zirvesinde fotoğraflandı.

Prigojin, Orta Afrika Cumhuriyeti’nin (OAC) üst düzey yetkililerinden Büyükelçi Freddy Mapouka ile el sıkışırken görüldü.

Fotoğraf, Wagner’in OAC’deki operasyonlarından sorumlu olduğu belirtilen Dimitri Siti tarafından Facebook’ta paylaşıldı.

Bu, Prigojin’in Wagner’in Haziran’daki başarısız isyan girişiminden bu yana teyitli ilk görüntüsü oldu.

Prigojinile Mapouka arasındaki görüşme St. Petersburg’daki Trezzini Sarayı’nda gerçekleşti.

BBC Doğrulama Servisi, OAC yetkilisi ile Prigojin’in daha önce çekilmiş fotoğraflarıyla, son yayımlanan fotoğrafı yüz tanıma yazılımıyla kıyasladı ve yüzde 99’luk benzerlik buldu.

Fotoğrafın arka planında görülenlerin de, Rus medyasının Prigojin’e ait olduğunu söylediği Trezzini Sarayı’ndaki otelle uyumlu olduğu tespit edildi.

Aynı fotoğrafın arama motorlarında aratılması sonucunda da fotoğrafın yakın geçmişte internette görüldüğü saptandı.

Prigojin geçen hafta da Belarus’ta görülmüştü. Wagner ile bağlantılı Telegram kanallarında yayımlanan videoda, Prigojin, Wagner savaşçılarını selamlarken görülmüş ve Ukrayna’da cephede son dönemdeki gelişmeleri “utanç” diye tanımlamıştı.

Prigojin ayrıca Wagner’in ileride Ukrayna’daki savaşa yeniden katılabileceğini ima etmişti.

Afrika-Rusya zirvesinde Rusya lideri Vladimir Putin, “küresel bir gıda krizinin” önlenmesine yardımcı olmak için Afrika’ya yönelen Ukrayna tahıl ihracatının yerini hem ticari hem de insani yardım anlamında alabileceklerini söyledi.

Putin “Burkina Faso, Zimbabve, Mali, Somali, Orta Afrika Cumhuriyeti ve Eritre’ye önümüzdeki üç-dört ay içinde 25-50 bin ton bedava tahıl vermeye hazır olacağız” dedi.

Rusya geçtiğimiz günlerde, Türkiye ve BM’nin arabuluculuğunda varılan ve Ukrayna tahılının Karadeniz üzerinden Afrika da dahil küresel pazarlara ulaşmasını sağlayan tahıl anlaşmasından çekilmişti.

Avrupa Birliği ise, Putin’in Afrika’ya bedava tahıl sözü vererek Afrika ülkelerini yanılttığına inandıklarını açıkladı. Avrupa Birliği Komisyonu, Rusya’nın büyük ihtimalle sözünü tutmayacağını söyledi.