11 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Manisa'ya yatırım hazırlığı içinde olan Alman otomotiv üreticisi Volkswagen (VW),yeni geliştirdiği elektrikli otomobil platformlarını rakip markalar ile paylaşabileceğini bildirdi.
PPE ismi verilen yüzde yüz elektrikli araçlar için geliştirilen platform için, diğer üreticiler ile görüşmelerin yürütüldüğü belirtildi.
PPE platformunun VW bünyesindeki Audi ve Porsche'nin elektrikli otomobillerinde kullanılması bekleniyor. Bu kapsamda, söz konusu platforma sahip ilk modellerin 2021'de yollara çıkması öngörülüyor.
Audi'nin PPE geliştirme departmanının başındaki isim olan Ulrich Widmann, "Platforma karşı bir ilginin olduğunu söyleyebiliriz. Görüşmeler devam ediyor. Teknoloji paylaşımı ölçek yaratır ve bu paylaşım elektrikli araçların hem ekonomik hem de ekolojik olarak geri dönüşünü hızlandırır" dedi.
Öte yandan, VW'nin platformunu hangi üreticiler ile paylaşacağı hakkında bir bilgi verilmedi.
Fakat, PPE'ye sahip araçların fiyatları göz önüne alındığında, platforma karşı ilgisi bulunan markaların da 'premium' olması bekleniyor.
VW'nin MEB ve PPE'den başka, Porsche Taycan ve Audi e-tron GT'yi ürettiği J1 isimli bir elektrikli araç platformu daha bulunuyor.
PAZARIN YÜZDE 1.7'Sİ 'BATARYALI' ARAÇ
Üreticilerin milyarlarca dolar yatırım yaptığı elektrikli araçların satışları her ne kadar günden güne artsa da, gücünü bataryadan alan bu araçlar küresel pazarın yüzde 1.7'ini oluşturuyor.
Elektrikli araç satışlarının konvansiyonel araçlara göre daha düşük kalması ise, yapılan yatırımların geri dönüşü anlamında şirketleri endişeye sürüklüyor.
Bu durum ise, markaların işbirliğine gitmesine neden oluyor.
Son olarak, Ford ve Volkswagen'in imza attığı anlaşmaya göre, Ford'un gelecekteki elektrikli araçlarında VW'nin bir diğer elektrikli araç platformu MEB'e yer verilecek.
Söz konusu işbirliği kapsamında, VW'nin hafif ticari araçları ise Ford Otosan tarafından üretilecek.
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