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        Haberler Gündem 3. Sayfa Meslektaşını bıçaklayıp öldüren taksici: Zarar verme niyetim yoktu

        Meslektaşını bıçaklayıp öldüren taksici: Zarar verme niyetim yoktu

        Kayseri'de meslektaşını 7 bıçak darbesiyle öldüren taksi şoförü Reşit Demir (23) "Zarar verme niyetim yoktu" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.11.2023 - 20:21 Güncelleme: 20.11.2023 - 20:21
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        Meslektaşını bıçaklayıp öldüren taksici: Zarar verme niyetim yoktu
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        Kayseri'de, başka duraklarda çalışan ve müşteri alma meselesi yüzünden daha önce tartıştığı meslektaşı Ali Demirel'i (32) bıçaklayarak öldürmek suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlanılan taksi şoförü Reşit Demir (23) savunmasında, "Babama yumruk vurdu. Kürekle de bana vurdu. Günlük işlerde kullandığım bıçağı kendimizi korumak için elime aldım. Zarar verme niyetim yoktu." dedi.

        Olay, geçen yıl 23 Haziran'da saat 16.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Talas Bulvarı'ndaki Kızılay EKM taksi durağı yakınlarında meydana geldi.

        MÜŞTERİ KAVGASI

        Durakta taksicilik yapan Ali Demirel, başka bir taksi durağında çalışan meslektaşı Reşit Demir'in durağının yakınından müşteri aldığını gördü. Ardından Demirel ve Demir arasında bu nedenle tartışma çıktı.

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        Reşit Demir, bir süre sonra babası M.D. ve amcası M.D. ile yeniden Ali Demirel'in taksi durağına geldi. İki taksici arasında bir kez daha yaşanan tartışma kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada, Reşit Demir yanında getirdiği bıçakla Ali Demirel'i yaraladı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        TUTUKLANDI

        Demirel, gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Demirel, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Reşit Demir ve babası M.D. ve olaya karıştığı iddia edilen amcası M.D. ise polis ekiplerinin takibi sonucu bir akaryakıt istasyonunda yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerden Reşit Demir, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, babası M.D. ve amcası M.D. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        İDDİANAME DÜZENLENDİ

        Kayseri 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede sanıklardan Reşit Demir, babası M.D. ve amcası M.D. hakkında, 'tasarlayarak öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. Sanıklar, bugün Kayseri 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde ilk kez hakim karşısına çıktı. Davada, ölen Demirel'in şikayetçi anne, babası ile kardeşleri de hazır bulundu.

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        "OLAYIN BURALARA GELECEĞİNİ BİLMİYORDUM"

        Sanıklardan Reşit Demir, Talas'ta kız yurdu karşısında 4 kişinin kendisinin durdurduğunu anlatarak, "Yolcular, otobüsü kaçırdıklarını ve otogara geç kaldıklarını söylediler. Onları alıp ilerlerken, yolun ortasına biri geçip durdurdu. Müşteri zannettim ve 'araç dolu diyecektim'. 'Sen buradan nasıl yolcu alırsın? Buradan yolcu aldırmam, yolcumu çaldırmam' dedi. Yolculara da 'inin' dedi. Onlar da bana 'lütfen bırakma' dediler. Yolculara da 'meslek odasına şikayet edilirsem konuşur musunuz?' diye sordum. Ardından babamla, bu kişinin durağına gittik. Babama yumruk vurdu. Kürekle de bana vurdu. Günlük işlerde kullandığım bıçağı kendimizi korumak için elime aldım. Zarar verme niyetim yoktu. Keşke gitmeseydim. Olayın buralara geleceğini bilmiyordum" ifadelerini kullandı.

        "UKOME KARARINA GÖRE YOLCU ALMASI YASAK"

        Ölen Ali Demirel'in şikayetçi kardeşi İ.D. ise "Kardeşimi 7 bıçak darbesi ile katlettiler. Benim kardeşim mezara sığmadı. Bizim 200 liraya ihtiyacımız yoktu. Ama bizimki ekmek davasıdır. UKOME kararına göre 150 metreden yolcu alınmaması şeklinde bir kural vardır. Kardeşim, Hakkari'de şehit olan dayımın ismini taşıyordu. Yıllar önce Hakkari'de öldük, bugün de huzurun şehri denilen Kayseri'de öldük. Şikayetçiyim" diye konuştu.

        Mahkeme heyeti, yolcuların da arasında olduğu 4 tanığın dinlendiği davada verdiği ara karar ile sanık Reşit Demir'in tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

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