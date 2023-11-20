Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'de şok ihbar!

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Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme’de 29 yaşındaki İsmail Kür’ün şüpheli ölümüyle ilgili çember daralıyor. Gelen şok ihbarla stüdyoda yer yerinden oynadı.

Manisa’nın Selendi ilçesinde tesadüfen bulunan bir şahısın; Faruk’un yanındaki kişiye olay gününü bir bir anlatmasına şahit olmasıyla dengeler değişti.

Gizli tanık, İsmail'in ölümünün Seher'in aylardır stüdyoda anlattığından çok daha farklı olduğunu; tüm gerçekleri duyduğunu ve kaydettiğini söyledi. Faruk yanındaki kişiye Seher’in İsmail’in ölümünü gördüğünü ifade etti. Hatta “Bir bacağından ben, bir bacağından Seher tuttu. Seher programda konuşursa o da benimle içeri girer” ifadelerini kullandığını söyledi. Faruk'un Seher'le özel bir ilişkisi olduğu yönünde söylemlerde bulunduğunu da iddia etti.

Tanık, iddia ettiği ihbarın kayıt altında olduğunu, iddiadan çıkıp kanıt niteliği taşıdığını ve o kayıtları Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme ekibine ulaştıracağını söyledi. Gelen şok ihbar sonrası İsmail Kür'ün ölümüyle ilgili ciddi bir yol katedildi.

Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme hafta içi her gün saat 15.00’te canlı yayınla Show TV’de.