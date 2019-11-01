Alman otomotiv devi Volkswagen'in (VW) Türkiye yatırımı konusunda yeni bir iddia ortaya çıktı.

Bloomberg'in haberine göre, Volkswagen AG'nin Denetim Kurulu Üyesi ve Küresel İş Konseyi Başkanı Bernd Osterloh, şirketin Türkiye yatırımına karşı olduğunu belirtti.

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki 'Barış Pınarı Operasyonu' yüzünden Volkswagen'nin Manisa yatırımını gözden geçirmesi gerektiğini savunan Osterloh, "Net bir şekilde belirtmek istiyorum. Türkiye politik amaçlarına güç kullanarak ulaşmak istediği sürece, işçi örgütleri yatırım kararına karşı çıkacak" dedi.

Kuracağı yeni fabrikası kapsamında geçtiğimiz ay Manisa'da 1 milyar liralık bir şirket kuran Volkswagen, Barış Pınarı Operasyonu'nun başladığı günlerde ise toplam tutarı 1.4 milyar doları bulması beklenen Türkiye yatırımının resmi açıklamasını erteleme kararı almıştı.

BALKAN ÜLKELERİ HAREKETE GEÇMİŞTİ

Ertelenen açıklamanın ardından da, Bulgaristan, Romanya ve Sırbistan gibi Balkan ülkeleri şirketin yatırımını kendi ülkelerine çekmek için çeşitli teşvik paketleri açıklamıştı.

Öte yandan, uzmanlar VW'nin işçi temsilcilerinin alışılmadık bir biçimde şirketin stratejik kararları üzerine yorum yapmaya başladığını belirtiyor.

Volkswagen'nin denetim kurulundaki koltukların yarısını elinde bulunduran işçi örgütleri, kurulun kararları üzerinde veto hakkına sahip olmaları ile de dikkat çekiyor.

Bir sonraki toplantı tarihi 15 Kasım olarak açıklanan VW Denetim Kurulu'nun, bu toplantıda 5 yıllık harcama planları masaya yatıracağı bildiriliyor.