Doğal ya da tıbbi fark etmeksizin çatlakları geçirmenin yolları bulunuyor. Çatlaklar belli sebeplere bağlı olarak ortaya çıkarken bir neden olmasa da vücutta görülebilir. Bu tamamen genetik olabilir ya da derinizin vitamine ya da suya ihtiyacının olmasıyla alakalıdır. Peki vücut çatlaklarına iyi gelen çözümler neler? Evde vücut çatlakların ne iyi gelir? Merak ediyorsanız hemen okuyun.

Vücut Çatlaklarına İyi Gelen Doğal Çözümler

Vücut çatlaklarına iyi gelen bitkisel yöntemler hangileri biliyor musunuz? Hemen sizlere bu sorunun cevabını verelim. Vücut çatlaklarını işte bu doğal çözümlerle geçirebilirsiniz:

Aloe Vera Jeli

Şeker Peelingi

Patates Suyu

Su

Badem Yağı

Kakao Yapı

Çay Ağacı Yağı

Limon Suyu

Vazelin

Gelin şimdi vücut çatlaklarına iyi gelen doğal çözümlerin detaylarına bakalım… Aloe vera jeli cildin yenilenmesine yardımcıdır ve bu sebeple de rahatlıkla çatlak tedavisinde kullanılabilir.

Şeker peelingi ise çatlaklara iyi gelen şeyler dediğimizde ilk başvurulan yöntemdir. Aynı zamanda evde vücut çatlaklarına ne iyi gelir diye de merak ediyorsanız şeker peelingi yapabilirsiniz. Tek başına bile bir peeling etkisi gören şekerin içine doğal yağlardan da ekleme yapabilirsiniz. Zamanla derinleşen bütün çatlakları önler.

Yumurta akı da ciltteki kusurları iyileştirme konusunda uzmandır. Bu sebeple kullanılabilir. Hücreleri yoğun bir şekilde onarır ve haftada 2 ya da 3 kere bölgeye masaj yaparak uygulamak gerekiyor. Kısa sürede ne kadar faydalı olduğunu siz de göreceksiniz.

Çatlaklara İyi Gelen Yağlar

Buna ek olarak sizlere çatlaklara iyi gelen yağları da anlatmak istiyoruz. Bu yağlar ile kısa sürede çatlaklardan kurtulabilirsiniz.

Kakao yağı: Özellikle hamilelik dönemlerinde size çok iyi gelecek. Hamileyken kakao yağı tüketerek doğum sonrasında oluşabilecek çatlakları engelleyebilirsiniz.

Özellikle hamilelik dönemlerinde size çok iyi gelecek. Hamileyken kakao yağı tüketerek doğum sonrasında oluşabilecek çatlakları engelleyebilirsiniz. Zeytinyağı. Yıllardır bilinen bir çözüm olan zeytinyağı da çok fazla faydası bulunan bir üründür. Buna ek olarak şu anki piyasası göz önüne alındığında her kullanıldığında hücrelerin yenilenmesini hızlandırıyor ve fazlasıyla ön planda.

Yıllardır bilinen bir çözüm olan zeytinyağı da çok fazla faydası bulunan bir üründür. Buna ek olarak şu anki piyasası göz önüne alındığında her kullanıldığında hücrelerin yenilenmesini hızlandırıyor ve fazlasıyla ön planda. Çay Ağacı Yağı: Sorunlu bölgeleri kökten beslemeye başlıyor. Bu sebeple de çatlaklar söz konusu olduğunda çay ağacı yağı mutlaka kullanılması gerekiyor. Aynı zamanda bir antibiyotik etkisi de görüyor. Çatlakları onarırken bir yandan da vücudunuzun o bölgesine esneklik ve nem kazandırır.

Sorunlu bölgeleri kökten beslemeye başlıyor. Bu sebeple de çatlaklar söz konusu olduğunda çay ağacı yağı mutlaka kullanılması gerekiyor. Aynı zamanda bir antibiyotik etkisi de görüyor. Çatlakları onarırken bir yandan da vücudunuzun o bölgesine esneklik ve nem kazandırır. Badem Yağı: Bir diğer yağ da badem yağıdır. İbrahim Saraçoğlu da çatlaklar için badem yağını öneriyor. Bu yağ hem cildi besler hem de onarır. Önemli bir destekleyici olmasından dolayı fazlasıyla tercih edilir.

İşte sizlerle paylaştığımız çatlaklara iyi gelen şeyleri mutlaka dikkate almalısınız. Belli bir rutinde bu ürünleri kullanırsanız zaten çatlaklarınızın çok kısa bir sürede geçtiğini göreceksiniz. Evde çatlaklara ne iyi gelir diye merak edenler için bütün detayları aktardık. Özellikle sizlere önerdiğimiz bu tavsiyeler, beyaz çatlakları geçirecek. Ama bunların yanı sıra su içmeyi de ihmal etmeyin. Çünkü vücudunuzun suya da ihtiyacı var.

Bunlara ek olarak vücut çatlaklarına neden olan durumları biliyorsanız geçirdikten sonra bu durumlara ekstra dikkat edebilirsiniz. Ne kadar çok dikkat ederseniz o kadar başarılı olursunuz ve yeni çatlakların oluşumunu engellersiniz. Bu sebeple kilo alıp verirken ya da düzensiz hareketler yaparken neyle karşılaşacağınızı biliyor olursunuz.