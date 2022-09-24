Vücutta çatlaklar neden olur, nasıl geçer?

Vücutta Çatlaklar Neden Olur, Nasıl Geçer? Çatlaklara Ne İyi Gelir?

Şimdi sizlere tam olarak bu konuyla ilgili önemli bilgiler vereceğiz. Vücutta çatlaklar neden olur, nasıl geçer? Çatlaklara ne iyi gelir? İşte bu soruların cevaplarını öğrendikten sonra siz de uygulayın ve ne kadar işe yaradıklarını keşfedin…

Vücutta Çatlak Neden Olur?

Çatlak oluşumunun bazı belirgin nedenleri vardır. Vücudun çok fazla bölgesinde farklı sebeplere bağlı olarak deformasyonlar oluşur. İşte bu deformasyonlardan birisi de çatlaklardır. Estetik olarak kaygılanmanıza yol açan vücutta çatlak neden olur? İşte sebepleri:

Gebelik ve doğum

Düzensiz kilo alma ve verme

Hormonal değişimler

Kullanılan bazı ilaçlar

Kas kütlelerini aniden değiştirebilen vücut hareketleri

Az su tüketimi

Bu sebepler vücutta çatlaklar oluşturur. Tabi bu etkilerin yanı sıra bazen deri çatlakları nedensiz de oluşabilir. Vücut çatlakları genel olarak meme, karın, kalça, bel ya da bacak içleri gibi bölgelerde görülebilir. Buna ek olarak erkeklerde de çatlaklar oluşur. Benzer bölgelerde çıkan çatlakları önlemek de mümkün.

Vücutta Çatlaklar Nasıl Geçer? Ne İyi Gelir?

İşte bu noktada çatlaklar geçer mi diye merak edildiğini biliyoruz. Ama endişe etmeyin, sizlere sunacağımız önerileri uyguladığınızda bir süre sonra bu çatlakların geçtiğini göreceksiniz.

Vücutta çatlaklar nasıl geçer ve çatlaklara ne iyi gelir? Haydi okuyup hep birlikte öğrenelim.

Aloe Vera: Tabi ki jeli oldukça kıymetli bitkimizden bahsetmemiz gerekiyor. Aloe vera jeli cilt yenileme özelliği yüksek olan bir konumdadır. Buna ek olarak düzenli kullanmalı ve haftada en az iki defa tekrarlamalısınız. Keten tohumu: Yoğurt ile karıştırdığınızda etkili bir çözüm olacaktır. Çekilmiş keten tohumu ile bir miktar yoğurdu karıştırın. Sonrasında çatlaklar üzerinde uygulayın. Kullanılabilecek en güvenli çözümlerden birisidir. Kakao Yağı: Vücut çatlağına iyi gelen yağlardan birisi olarak kakao yağını da unutmayalım. Kan dolaşımını harekete geçirir ve bu sayede cildin kendini toplamasını sağlar. Kısa sürede de çatlakları yok eder. Şunu da ekleyelim: Hamilelikte kakao yağı kullanırsanız sonrasında çatlak sorunuyla hiç uğraşmanız gerekmez. Zeytinyağı: Antiseptik bir özelliği olan zeytinyağı da çatlaklara iyi geliyor. Zeytinyağını öncelikle ısıtmanız gerekiyor. Sonrasında bir pamuk yardımıyla çatlak olan bölgeye uygulayın. İşte bu kadar. Hareketsiz bir yaşama hayır! Düzenli egzersiz yapmanız gerekiyor. Cildin sıkılaşmasıyla çatlaklar da kaybolacaktır. Kuru fırçalama: Selülite ve çatlağa oldukça iyi gelen bir rutindir. Kuru fırçalama tekniği ile çatlak olan bölgeye düzenli masaj yapmalısınız. Kan dolaşımı hızlanır, cilt yenilenir ve böylece kısa sürede çatlaklardan kurtulursunuz. Bol bol su: Vücudumuzun yüzde 70’si sudur. Buna bağlı olarak en önemli organımız da derimizdir. Onu susuz bırakmayın. Su içerek cildinizin daha güzel ve çatlaksız olmasını sağlayabilirsiniz.

Gördüğünüz gibi aslında çatlakları yok etmek ve onlardan sonsuza kadar kurtulmak imkansız değil. Sadece doğru yerden başlamalısınız ve bunu sürekli devam ettirebilmelisiniz. Eğer bu önlemleri almazsanız ve aynı devam ederseniz çatlaklarınız artar ve başka bölgelerde de çıkmaya başlar. Bunun olmasını engellemek için doğal çözümlere başvurun. İsterseniz bir doktora da danışabilirsiniz ama evde doğal çözümler olduğunu sakın unutmayın.