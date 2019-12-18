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Japon Isuzu ve İsveç merkezli Volvo, ticari araçlarda stratejik işbirliğine gittiğini ve bu kapsamda Volvo iştiraki olan kamyon üreticisi UD Trucks'ın Isuzu'ya devredileceği açıklandı.

İki şirketin ortak açıklamasında küresel ölçekte hafif ve orta boy ticari araçla için yapılacak işbirliğiyle sektörde daha fazla fırsat elde edilmesinin önünün açılacağını belirtilirken, yaklaşık 250 milyar yen (2.3 milyar dolar) piyasa değerine sahip olan UD Trucks satışının Volvo Grup operasyonuna da 208 milyon dolarlık pozitif etkisi olacağı ve nakit pozisyonunu da iyileştireceği açıklandı.

İşlemin 2020 bitmeden tamamlanması planlanıyor. Saitama, Japonya merkezli UD Truck, Volvo'ya geçmeden önce Nissan'a aitti. Şirket geçen yıl 530 bin araç üretmişti.

Haberin ardından Isuzu hisseleri yüzde 1.5 prim yaptı.