Volvo EX30'un üzerindeki örtü kalktı

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İsveçli otomobil üreticisi Volvo'nun en küçük SUV modeli tanıtıldı. EX30 isimli model sadece tam elektrikli olarak üretilecek.

Volvo'nun bugüne kadar ürettiği en düşük CO2 ayak izine sahip otomobil olarak lanse edilen EX30, B-SUV segmentinde mücadele edecek. EX30 ile birlikte markanın tam elektrikli model sayısı da dörde çıkmış oldu.

EX30 hakkında açıklamalarda bulunan Volvo Cars CEO'su Jim Rowan, "Şimdiye kadar ürettiğimiz en küçük SUV'umuz olan tam elektrikli EX30, müşterilerimiz ve şirketimiz için çok büyük önem taşıyor. EX30'un küçük ama güçlü olduğunu söylemeyi seviyoruz, çünkü o bir Volvo'dan bekleyeceğiniz her şeyi daha küçük bir pakette sunuyor" dedi.

3 AYRI GÜÇ SEÇENEĞİ VAR

Yapılan açıklamaya göre, EX30 üç ayrı motor seçeneği ve iki farklı pil tipi sunuyor. Araçta kullanılan lityum demir fosfat kimyası kullanılan LFP standart menzilli pilin üretiminin daha az kaynak gerektirdiği ve bu yüzden de maliyetin daha uygun olduğu kaydedildi.

Yüksek menzilli versiyonda ise NMC genişletilmiş menzilli pile sahip tek motorlu genişletilmiş menzil varyant sunuluyor. NMC pil teknolojisinin lityum, nikel, manganez ve kobalt içerdiğini ve LFP varyantından daha verimli bir enerji ürettiğini de belirtelim.

Bu tek motorlu genişletilmiş menzil seçenek iki şarj arasında 480 km'ye kadar menzil sağlayabiliyor.

Performans odaklı kullanıcılar için ise, NMC pilin ek bir ikinci e-motorla eşleştirildiği Twin Motor Performans modeli sunuluyor. EX30'un bu dört teker çekişli versiyonu 315kW (428hp) güç sağlarken, 0'dan 100 km/s’ye 3.6 saniyede çıkıyor. EX30’un bu versiyonunun, Volvo Cars’ın şimdiye kadar ürettiği en yüksek ivmelenmeye sahip modeli olarak tanıtıldı.

CROSS COUNTRY VERSİYON DA GELECEK

Öte yandan, genişletilmiş menzilli Twin Motor varyantı 153kW'a kadar şarj kapasitesine sahipken, standart menzilli model 134kW kapasiteye sahip. Bu sayede, EX30’un pili 25 dakikadan biraz fazla bir sürede yüzde 10'dan yüzde 80'e kadar şarj edebiliyor.

Gelecek yıldan itibaren, EX30'un yanı sıra ayrıca bir Cross Country versiyonu da satışa sunulacak. Cross Country versiyonda, daha fazla yerden yükseklik, 19 inç siyah jantlar, 18 inç jantlar ve özel lastikler gibi kullanıcıların tercihlerine göre bir dizi seçenekle birlikte sunulacak.

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