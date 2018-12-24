Volskwagen 2021'e kadar 3 milyar dolar daha ödeyecek

Dizel skandalının açtığı yaraları sarmaya çalışan Alman otomobil devi Volkswagen (VW), bu kapsamda milyarlarca euro daha harcamak durumunda kalacak. Öyle ki, skandalın şirkete faturasının 2018'de 5.5 milyar euroyu (6.25 milyar dolar) bulduğunu açıklayan Volkswagen CFO'su Frank Witter, 2019'da ise kasadan 2 milyar euro (2.3 milyar dolar) daha çıkacağını bildirdi.

Habertürk'ten Yiğitcan Yıldız'ın haberine göre, Volkswagen, skandalın patlak verdiği 2015'ten bu yana, yatırımcı ve tüketici davalarının yanı sıra dizel otomobillerinde aşırı emisyon seviyelerinin giderilmesine ilişkin para cezalarına da toplamda 27 milyar eurodan(30.6 milyar dolar) fazla para ödeme yapmış durumda. Witter'in açıklamalarına göre ise, emisyon hilekarlığının şirkete faturasının 2020 yılında 1 milyar euroya (1.13 milyar dolar) düşmesi öngörülüyor.

300 FARKLI ELEKTRİKLİ MODELİ OLACAK

Dünyanın en büyük otomobil pazarı olan Çin'de büyümesini 2019'da da sürdürmeyi hedefleyen VW, Alman üretici ticari araçlar alanında da atılım yapmayı planlıyor. 2015 yılı sonraki süreçte içten yanmalı motorlardan çok batarya teknolojileri ve elektrikli otomobillere ağırlık veren VW, 2030 yılında ürün gamında tüm modellerin birer elektrikli versiyonunun olmasını hedefliyor. Buna göre, VW çatısı altındaki markaların 300 farklı otomobilinde elektrikli versiyon seçeneği sunulacak.

Volkswagen, hali hazırda üretime devam ettiği Emden, Zwickau ve Hannover fabrikalarını da elektrikli araç üretimine hazır hale gelecek şekilde dönüştürmek için çalışıyor. Markanın “MEB entry” ismini taşıyan elektrikli aracının, fabrikalardaki dönüşüm ile 200 bin adetlik üretim kapasitesine sahip olması hedefleniyor.

VW'nin bir diğer elektrikli aracı olan I.D. Aero'nun ise, Passat'ın da üretiminin yapıldığı tesiste üretileceği kaydediliyor. Yapılan çalışmalar sayesinde, VW'nin Avrupa'nın en büyük içten yanmalı motorlu araç üreticisinden, kıtanın bir numaralı elektrikli araç üreticisine dönüşmesi amaçlanıyor.

SKANDAL ABD'DE PATLAK VERMİŞTİ

2015 yılında ABD'nin Çevre Koruma Müdürlüğü (EPA), Volkswagen'in dizel motorlu araçlarına fabrika çıkışında yapılan egzoz emisyon testlerinin hatalı olduğunu açıkladı. Buna göre, şirket ABD'de egzoz emisyonlarını kasıtlı olarak düşük gösteren yazılımları araçlara yüklemekle suçlandı. Skandalın patlak vermesi Alman şirket açısından geri dönüşü olmayan bir süreç başlattı.

Aradan geçen zaman içinde ise, VW'nin dünya çapında 2009-2015 yılları arasında sattığı 11 milyon araçta söz konusu hileli yazılımın olduğu ortaya çıktı. Volkswagen yöneticileri hakkında soruşturma başlatılırken, şirketin üst yönetiminde de önemli değişiklikler meydana geldi.