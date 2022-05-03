Volkswagen'den Formula 1'e yeşil ışık

Bir süredir Formula 1 yarışlarına katılacağı konuşulan, son olarak Formula 1 yönetimi ile masaya oturduğu iddia edilen Alman otomotiv üreticisi Volkswagen Grubu, nihai kararını verdi.
Grubun CEO'su Herbert Diess, Formula 1'e katılacaklarını söyledi.
Reuters'in haberine göre, Volkswagen CEO'su Herbert Diess, şirketin Wolfsburg'daki genel merkezinde yaptığı açıklamada, Volkswagen Grubu'nun premium markaları Audi ve Porsche'nin Alman otomobil üreticisini Formula 1'in maliyetinden daha fazla para getireceğine ikna ettiğini bildirdi.
'PORSCHE'NİN ADIMLARI DAHA SOMUT'
Geçtiğimiz aylarda, Audi ve Porsche'nin, son on yılın büyük bölümünde Volkswagen'in Alman rakibi Mercedes'in hakimiyetinde olan motor sporlarının en üst ligine girmek için ortaklık üzerinde görüşmeleri yaptığına dair spekülasyonlar vardı.
Porsche'nin Formula 1'e girme hazırlıklarının Audi'den biraz daha somut olduğunu kaydeden Diess, Porsche'nin diğer yarış faaliyetlerini azaltacağını ve Formula 1'e daha fazla konsantre olacağını söyledi.
Markanın yarışlara ne zaman katılacağı hakkında ise bir açıklama yapılmadı.
Formula 1'in yüksek reklam etkisinin Volkswagen'in kararında etkili olduğu belirtiliyor.
RED BULL İLE İŞBİRLİĞİ GÜNDEME GELMİŞTİ
Mart ayında ortaya atılan iddiada, Audi'nin İngiliz lüks spor otomobil üreticisi McLaren'e 500 milyon euro teklif etmeye hazırlandığı, Porsche'nin ise yarış takımı Red Bull ile uzun vadeli bir ortaklık kurmayı planladığı öne sürülmüştü.
Red Bull takımına uzun yıllar motor tedariki yapan Honda'nın 2022'de anlaşmayı sonlandıracağı açıklanmış, fakat takımın pilotu Max Verstappen'in şampiyon olmasının etkisiyle anlaşmayı 2026'ya kadar uzattığı belirtilmişti.
Kaynaklar, olası bir Red Bull-Porsche işbirliğinin, takımın Honda ile olan anlaşmasının sona ermesinin ardından başlayabileceğini belirtiyor.
Geçtiğimiz ay, Volkswagen'in Denetleme Kurulu'nun markanın Formula 1'e 2026'dan sonra katılması için onay vermesi de bu iddiayı güçlendiriyor.
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