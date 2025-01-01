Volkan Konak: Önemli olan sağlık ve huzur

Habertürk'ten Çetin Kan'ın haberine göre; Yeni yıla Kıbrıs'taki bir otelde sevenleriyle birlikte giren Volkan Konak, konser öncesinde basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Volkan Konak, "Buraya gelen siz değerli fedakâr basın emekçilerine teşekkür ediyorum. Her sene yılbaşında iyi dilekler sunuluyor ama önemli olan sağlık ve huzur. Umarım yeni yıl 2024'ten daha iyi geçer. 2024 bizim için sancılı geçti, bizi biraz üzdü. 2025'in çok daha güzel geçmesini diliyorum" dedi.

"BASİT VE YALIN YAŞIYORUM"

Volkan Konak, gazetecilerin, "2024'te geride bırakmak istediğiniz bir küskünlük ya da kırgınlığınız var mı?" sorusuna; "Ben çok basit ve yalın yaşıyorum. Eğer böyle yaşar ve hayatındaki trafiği azaltırsan, çok fazla kırgınlığın da olmuyor. Kimseyle bir sorunum yok, herkesin yolu açık olsun" yanıtını verdi.

"UÇAK FOBİMİ YENDİM"

Öte yandan "Kıbrıs'a uçakla mı yoksa karavanla mı geldiniz?" sorusuna da yanıt veren Konak; "Kıbrıs benim aşkım. Son 20 yıldır en çok gelenlerden biriyim. Kıbrıs'a gidip gelerek uçak fobimi yendim" dedi.