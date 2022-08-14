1992 yılından beri üç çocuğunun annesi Selma Konak ile mutlu birlikteliği süren Volkan Konak, evliliğiyle ilgili samimi açıklamalarda bulundu. "Aşkı seviyorum. Aşk acısı beni pişirdi" diyen ünlü şarkıcı, "Selma Hanım her yerde yanımda, elini tutmadan uyuyamam hala. Eşimle Rahşan-Bülent Ecevit aşkı yaşıyoruz" ifadelerini kullandı
'Leyla' isimli yeni şarkısıyla müzik dünyasına geri dönen Türk Halk Müziği'nin usta ismi Volkan Konak, 3 yıl süren sessizliğini Show TV'de Ömür Sabuncuoğlu'na bozdu.
"UÇAK KORKUSUNU KIBRIS'LA YENDİM"
3 yıldır çocuklarının eğitimi için Amerika'da yaşayan ve sık sık Türkiye'ye gidip gelen Konak, "Türkiye'ye 2017 yılından bu yana 35 defa gidip gelmişim. Uçak korkusunu Kıbrıs sayesinde yendim." dedi.
"DÜNYA VATANDAŞIYIM"
"Türkiye'yi terk etti." haberlerine de açıklık getiren 55 yaşındaki şarkıcı, "Dünya vatandaşıyım. Dünya bana sunulmuş bir nimet... Dünyayı gezmeyi seviyorum. Almanya'da da vatandaşlığım var. Her yere aidim." ifadelerini kullandı.
"GERÇEKÇİ VE ACIMASIZ BİR ADAMIM!"
Yeni şarkısı 'Leyla'nın pop altyapısı taşıdığını söyleyen Volkan Konak, "Bu yaz popçu arkadaşlar yaz şarkısı yapamadı. 'Yaz şarkısını biz yapalım.' dedik ve ortaya 'Leyla' çıktı." diye konuştu.
Şansa ve talihe inanmadığını dile getiren Konak, "Tahtalara vurmak gibi şeylere inanmam. Batıl inancım yok. Tek inandığım şey çalışmak ve üretmek. Gerçekçi ve acımasız bir adamım! Kendimi illüzyonlara kaptırmam." dedi.
"KÖTÜ İNSANLARLA AHBAPLIK ETMEDİM"
Müzik kariyerinin 33. yılını yaşayan Volkan Konak, geride bıraktığı seneleri, "Yorgunluk, çok çalışmak ama asla pişmanlık değil. İnsanlara kadife eldivenlerle dokundum. Kötü insanlarla ahbaplık etmedim. 33 yılı böyle değerlendirebilirim." sözleriyle yorumladı.
Çalışırken hayatı da ıskalamadığını belirten ünlü isim, "Karavancılığı Türkiye'ye aşıladığımı düşünüyorum. Şu sıralar TIR ehliyeti alıyorum. Amerika'da büyük TIR karavanlarla dolaşmayı istiyorum. Ünlü mekanlarda yemek yemek, şık kıyafetler giymek değil, benim hobilerim bunlar." dedi
"SELMA HANIMLA ECEVİT'LERİN AŞKINI YAŞIYORUZ"
Özel hayatını göz önünde yaşamayı tercih etmeyen Volkan Konak, eşi Selma Konak ile ilgili, "O benim sırt çantam, her yerde yanımda. Rahşan-Bülent Ecevit aşkı yaşıyoruz onunla. Volkan–Selma aşkı böyle bir aşk. Selma Hanım'ın elini tutmadan uyuyamam hala." ifadelerini kullandı.
Aşkın kendisi için ne ifade ettiğini de kelimelere döken Volkan Konak, "Aşkı seviyorum. Aşk acısı beni pişirdi. Aşka aşık bir adamım. Aşk bir deprem bana göre sonra sevgiye dönüşüyor ama onlar artçı." dedi.
ÜÇ ÇOCUK BABASI
Öte yandan Selma Konak ile 1992 yılında nikah masasına oturan Volkan Konak'ın; Şimal, Volkan ve Derin adında üç çocuğu bulunuyor.
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Volkan Konak: Aşk acısı beni pişirdi! - Magazin haberleri/volkan-konak-ask-acisi-beni-pisirdi-magazin-haberleri-3503128-magazin
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