Volkan Demirel ile Zeynep Sever Demirel, Pedro Alonso'yu evinde ağırladı

Pedro Alonso O'choro, Volkan Demirel ile Zeynep Sever Demirel'e bir resim hediye etti. Zeynep Sever Demirel; hediye için; "O, sadece büyük bir oyuncu değil, aynı zamanda yetenekli bir sanatçı... Bu harika hediye için teşekkür ederim" sözleriyle teşekkür etti.

Fotoğraflar: Instagram