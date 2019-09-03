Benim mutluluğumu da üzüntümü de yakın çevremden, kendi arkadaşlarımdan daha çok paylaştınız. Eşimden dolayı beni ve ailemi sevdiniz. Ben de eşim sayesinde sizi sevdim, çok seviyorum, hep çok seveceğim! Her şey için, tüm güzel sözleriniz, desteğiniz ve varlığınız için teşekkür ederiz. İyi ki başka bir takım değil, iyi ki Fenerbahçe!