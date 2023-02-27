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Voleybolda üç Türk takımı Avrupada sahne alacak

Türkiye'yi CEV Şampiyonlar Ligi ve CEV Kupası'nda temsil eden kulüpler, 1-2 Mart tarihlerinde Avrupa kupalarında sahaya çıkacak

Giriş: 27.02.2023 - 14:31 | Güncelleme: ABONE OL
Voleybolda üç Türk takımı Avrupada sahne alacak
AA

Maç programı şu şekilde:

Tarih Maç Kupa Saat
1 Mart Çarşamba Türk Hava Yolları-Volley Mulhouse (Fransa) CEV Kupası çeyrek final 2. maç 18.00
1 Mart Çarşamba VakıfBank-LKS Commercecon Lodz (Polonya) CEV Şampiyonlar Ligi play-off turu 2. maç 20.00
2 Mart Perşembe Fenerbahçe Opet-Grupa Azoty Chemik Police (Polonya) CEV Şampiyonlar Ligi play-off turu 2. maç 18.30

TAKIMLARIN TUR ŞANSI

Türk Hava Yolları, CEV Kupası çeyrek final ikinci maçında Fransa'nın Volley Mulhouse takımını konuk edecek.

Fransa'da oynanan ilk karşılaşmadan 3-0’lık galibiyetle ayrılan Türk Hava Yolları’nın ikinci karşılaşmada alacağı her türlü galibiyet veya kazanacağı en az 2 set tur için yeterli olacak.

Türk Hava Yolları, rakibine 3-0 veya 3-1'lik mağlup olması halinde ise turu geçecek rakip altın set sonunda belli olacak.

​​​​​​​VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi play-off turu ikinci maçında Polonya temsilcisi LKS Commercecon Lodz takımını ağırlayacak.

Polonya'da oynanan ilk karşılaşmadan 3-0'lık galibiyetle ayrılan VakıfBank'ın ikinci karşılaşmada alacağı her türlü galibiyet veya kazanacağı en az 2 set tur için yeterli olacak.

VakıfBank, rakibine 3-0 veya 3-1'lik mağlup olması halinde ise turu geçecek rakip altın set sonunda belli olacak.

Fenerbahçe Opet, CEV Şampiyonlar Ligi play-off turu ikinci maçında Polonya temsilcisi Grupa Azoty Chemik Police takımını konuk edecek. Polonya'da oynanan ilk karşılaşmadan 3-2’lik galibiyetle ayrılan Fenerbahçe Opet, ikinci karşılaşmada alacağı her türlü galibiyet tur için yeterli olacak.

Fenerbahçe Opet, rakibine 3-2 mağlup olması halinde turu geçecek rakip altın set belirleyecek. Fenerbahçe Opet'in rakibine 3-0 veya 3-1’lik mağlup olması halinde ise turu geçen taraf Polonya temsilcisi olacak.

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