Voleybolda üç Türk takımı Avrupada sahne alacak

Maç programı şu şekilde:
TAKIMLARIN TUR ŞANSI
Türk Hava Yolları, CEV Kupası çeyrek final ikinci maçında Fransa'nın Volley Mulhouse takımını konuk edecek.
Fransa'da oynanan ilk karşılaşmadan 3-0’lık galibiyetle ayrılan Türk Hava Yolları’nın ikinci karşılaşmada alacağı her türlü galibiyet veya kazanacağı en az 2 set tur için yeterli olacak.
Türk Hava Yolları, rakibine 3-0 veya 3-1'lik mağlup olması halinde ise turu geçecek rakip altın set sonunda belli olacak.
VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi play-off turu ikinci maçında Polonya temsilcisi LKS Commercecon Lodz takımını ağırlayacak.
Polonya'da oynanan ilk karşılaşmadan 3-0'lık galibiyetle ayrılan VakıfBank'ın ikinci karşılaşmada alacağı her türlü galibiyet veya kazanacağı en az 2 set tur için yeterli olacak.
VakıfBank, rakibine 3-0 veya 3-1'lik mağlup olması halinde ise turu geçecek rakip altın set sonunda belli olacak.
Fenerbahçe Opet, CEV Şampiyonlar Ligi play-off turu ikinci maçında Polonya temsilcisi Grupa Azoty Chemik Police takımını konuk edecek. Polonya'da oynanan ilk karşılaşmadan 3-2’lik galibiyetle ayrılan Fenerbahçe Opet, ikinci karşılaşmada alacağı her türlü galibiyet tur için yeterli olacak.
Fenerbahçe Opet, rakibine 3-2 mağlup olması halinde turu geçecek rakip altın set belirleyecek. Fenerbahçe Opet'in rakibine 3-0 veya 3-1’lik mağlup olması halinde ise turu geçen taraf Polonya temsilcisi olacak.