Misli.com Sultanlar Ligi'nin 11. haftasından ertelenen 2 maçın programı şöyle:

15.00 İlbank-Beşiktaş (Başkent)

17.00 Kuzeyboru-Sistem9 Yeşilyurt (Aksaray)

AXA Sigorta Kupa Voley C Grubu'nda ise Sarıyer Belediyespor-Türk Hava Yolları maçı, Burhan Felek Vestel Spor Salonu'nda yapılacak. Karşılaşma saat 15.00'te başlayacak.