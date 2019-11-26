Voleybolcular Axa ile eşleşti

2019-2020 Voleybol Sezonu Vestel Venus Sultanlar Ligi’nde 1. devre karşılaşmalarının sona ermesiyle birlikte sıralamada 5 ila 12’nci sırada yer alacak sekiz takım, 26 Kasım Salı günü, AXA Sigorta Genel Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirilen “2019 -2020 Voleybol Sezonu AXA Sigorta Kupa Voley Kadınlar Kategorisi Kura Çekimi” sonucunda eşleşti. Kura çekimine; TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, AXA Sigorta CEO’su Yavuz Ölken, TVF Liglerden Sorumlu Asbaşkanı Ahmet Göksu, AXA Sigorta Satış ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı ve İcra Kurulu Üyesi Firuzan İşcan, AXA Sigorta Pazarlama Direktörü Alper Tanyer, TVF Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi ve Basın Sözcüsü Kurtaran Mumcu, TVF Lig İşleri Danışmanı Recep Nurtanış, kulüp temsilcileri ve basın mensupları katıldı.

BAŞARI HİKAYESİNİN PARÇASI OLDUK

AXA Sigorta CEO’su Yavuz Ölken; “İnsanların daha iyi bir yaşam sürmelerine katkı sağlama misyonuyla insanları daha aktif bir yaşam sürmeye ve spor yapmaya teşvik edecek iş birliklerini çok önemsiyoruz. Türkiye Voleybol Federasyonu ile geride kalan bir yıllık süreçte çok kıymetli çalışmalar gerçekleştirdik. Kupa Voley karşılaşmalarında tribünler, canlı yayınlar ve medya içerikleri ile milyonlarca sporsevere ulaştık. Turnuvanın gerçekleştirildiği tüm şehirlerde saha içi ve dışında gerçekleştirdiğimiz etkinliklerle voleybola olan ilginin artmasına katkıda bulunmaya çalıştık ve binlerce insana ulaştık. Türkiye’nin voleybol branşındaki başarısının arkasında imzası olan, tutkuyla çalışan, değerleri AXA değerleriyle birebir örtüşen federasyonumuzla birlikte yürüyebilmekten gurur duyuyoruz. Bu yıl da bu başarı hikayesinin bir parçası olduğumuz ve voleybolumuzun gelişimine, sürdürülebilirliğine ve bilinirliğine katkı sağlayabildiğimiz için mutluyuz. Turnuva boyunca voleybolseverlerle bir arada olmaya devam edeceğiz. AXA Sigorta Kupa Voley Kadınlar 1. Etap karşılaşmalarında yer alacak tüm takımlara başarılar diliyoruz. “dedi.

KALİTESİ YÜKSEK LİG

AXA Sigorta Kupa Voley Kadınlar kategorisinde 1. Etap karşılaşmalarının kura çekiminin öncesinde açılış konuşmasını yapan TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ; ‘2019-2020 Voleybol Sezonu AXA Sigorta Kupa Voley Kadınlar 1. Etabı’nın kura çekimine hepiniz hoş geldiniz. Kadınlarda bu yıl 20’ncisi düzenlenecek Kupa Voley müsabakalarında yine voleybol kalitesi yüksek, bol heyecanlı karşılaşmalar bizleri bekliyor. Dünyanın en iyisi olarak kabul edilen Vestel Venus Sultanlar Ligi’nin köklü, güzide, önemli ve güçlü ekipleri, bu yıl da kupayı kazanmak için mücadele edecekler. AXA Sigorta ailesine ve CEO’su Yavuz Ölken’e sizlerin huzurunuzda bir kez daha teşekkürlerimi sunuyorum. Verdikleri destek ve katkılarla Türk voleyboluna değer kattılar, katmaya da devam ediyorlar. Kura çekiminin şimdiden herkese hayırlı olmasını diliyor, kupada mücadele edecek tüm takımlarımıza da başarılar diliyorum’ dedi.

2019-2020 Voleybol Sezonu AXA Sigorta Kupa Voley kadınlar kategorisi 1. etap eşleşmeleri şu şekilde:

Türk Hava Yolları – Beşiktaş

Nilüfer Bld. – Beylikdüzü Vol. İht.

Karayolları – Atlasglobal Yeşilyurt

PTT – Aydın B.Şehir Bld.