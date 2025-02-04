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        Haberler Ekonomi Teknoloji Mobil Vodafone Türkiye 2024-25 mali yılı 3. çeyrek sonuçlarını açıkladı - Sabit genişbant abonesi 1,4 milyon - Teknoloji Haberleri

        Vodafone Türkiye 2024-25 mali yılı 3. çeyrek sonuçlarını açıkladı

        Vodafone Türkiye 2024-25 mali yılı 3. çeyrek sonuçlarını açıkladı. Ekim-Aralık 2024 dönemini kapsayan 3. çeyrekte şirketin servis gelirlerinin 26,7 milyar TL* olarak gerçekleştiği vurgulandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.02.2025 - 15:39 Güncelleme: 04.02.2025 - 15:39
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        Sabit genişbant abonesi 1,4 milyon
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        Vodafone Türkiye'nin bu dönemde mobil abone sayısı 25,1 milyon, M2M (Makinelerarası İletişim) dahil toplam mobil abone sayısı 30,4 milyon oldu. Faturalı abone sayısı ise toplam bazın %81,5’ini oluşturdu ve 20,5 milyona ulaştı. Genişbant teknolojilerinde de hizmet kalitesini sürekli artıran firmanın sabit genişbant abone sayısı 1,4 milyon olarak gerçekleşti.

        "DİJİTAL MÜŞTERİ" SAYISI 18 MİLYON OLDU

        Müşterilerine en iyi dijital deneyimi yaşatma hedefiyle faaliyetlerini sürdüren Vodafone’un Vodafone Yanımda ve Online Self Servis gibi dijital kanallarını kullanan aylık aktif müşteri sayısı 18 milyona ulaştı. Şirketin dijital kanallarını kullanan müşterilerin aylık toplam etkileşimi ise 330 milyon oldu.

        GÜÇLÜ DATA TALEBİ VE DİJİTAL SERVİSLERDE BÜYÜME

        2024-25 mali yılının 3. çeyreğinde Vodafone Türkiye mobil data kullanımı 1.213 petabyte olarak gerçekleştiğini duyurdu. Şirket, bu dönemde dijital servis şirketi olma yolunda da önemli gelişme kaydetti.

        Telekomünikasyon firmasının yeni nesil mobil finans çözümü Vodafone Pay’in ürünlerini kullanan toplam kullanıcı sayısı 8.8 milyona ulaştı. Şirketin 1.000’e yakın farklı işlem yapabilen kişisel dijital asistanı TOBi’nin aylık tekil kullanıcı sayısı 9 milyona yükselirken, aylık sohbet sayısı 30 milyon oldu.

        Vodafone Türkiye CEO’su Engin Aksoy, 2024-25 mali yılının 3. çeyrek performansını şöyle değerlendirdi: “Türkiye’nin dijital devrimine öncülük etme vizyonuyla bir dönemi daha başarıyla geride bıraktık. Mobil, sabit ve toplam telekomünikasyon sektöründe servis gelirleri bazında en hızlı büyüyen operatör olma hedefimize paralel güçlü bir performans sergiledik. Ekim-Aralık 2024 dönemini kapsayan 3. çeyrekte servis gelirlerimiz 26,7 milyar TL olarak gerçekleşti. Bununla birlikte, müşterilerimizin dijital kanallarımızdaki deneyimlerini zenginleştirmeyi sürdürdük. Bu kanalları kullanan aylık aktif müşteri sayımız 18 milyona ulaştı. Müşterilerimizi yenilikçi ürün ve hizmetlerle en iyi deneyimle buluşturmaya ve ülkemizin dijital hedeflerine katkıda bulunmaya devam edeceğiz.”

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