HABERTURK.COM

Pandemi sürecinde tüm müşteri hizmetleri ekibini evden çalışma modeline geçiren Vodafone, bu modelden yola çıkarak tasarladığı “yeni nesil çalışma sistemi”ni Vodafone Müşteri Hizmetleri’nde uygulamaya başladığını duyurdu. Şirket, “yeni nesil çalışma sistemi” ile kişilere dijitalleşme sayesinde istedikleri yerden ve istedikleri kadar çalışma imkânı vereceğini açıkladı. “Herkese her yerden iş” mottosuyla geliştirilen yeni sistemle, çağrı merkezi çalışan sayısının bir yıl içinde 10 bin seviyesine çıkarılması ve çağrı merkezi hizmetinin Türkiye’nin 81 iline yayılması hedefleniyor.

Vodafone’un “yeni nesil çalışma sistemi”, Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Emre Ergun’un katılımıyla düzenlenen online toplantıda tanıtıldı.

Dijitalleşmenin kişiye özel servis verilmesini ve kişiye özel içerik sunulmasını mümkün kıldığını belirten Emre Ergun, “Bir müzik sitesinde kişiye özel dinleme listesi oluşturabiliyorsunuz. Aynı şekilde, bir online TV platformu kişiye özel izleme listesi sunabiliyor. Biz de bu kişiye özel hizmet çağında bireylere kendine göre çalışma düzeni oluşturma fırsatı veriyoruz. TasarladıĞIMIZ ‘Yeni nesil çalışma sistemi’ ile kişiler, dijital teknolojiler sayesinde istedikleri yerden, istedikleri şekilde ve istedikleri kadar çalışabilecek” dedi.

‘YENİ BİR PENCERE AÇIYORUZ’

Ev kadınları, engelli bireyler ve üniversite öğrencilerini önceliklendiren bu sistemle bireylere iş hayatına katılma konusunda yeni ve farklı bir pencere açtıklarını belirten Ergun, şunları söyledi:

“Örneğin, evde çocuğuna ya da yaşlı bir büyüğüne bakmak zorunda olan ya da başka bir sebeple evinden ayrılamayan kadınlar, bu sistemle evinden çalışıp aile bütçesine katkı sağlayabilecek. Fiziksel engelinden ötürü evden çıkamayan ama çalışma hayatında son derece üretken olabileceğine inanan engelli vatandaşlarımız, bu sistemle evden çalışarak iş hayatının içinde yer alabilecek. Eğitim temposu nedeniyle tam zamanlı çalışma imkânı bulamayan ama kendi harçlığını çıkarmak isteyen gençlerimiz, esnek çalışma saatlerimiz sayesinde istedikleri yerden çalışarak para kazanabilecek. Oturduğu şehirde çağrı merkezi olmayan ama bu işkolunda başarılı olabileceğine inanan kişiler, dijital teknolojilerimiz sayesinde evinden çağrı merkezi hizmeti vererek gelir sahibi olabilecek.”

‘KİŞİLER ÇALIŞMA SAATLERİNİ KENDİLERİ BELİRLEYECEK’

Vodafone Türkiye Müşteri Hizmetleri biriminde 4 bin 500’ü aşkın çalışan olduğunu ifade eden Emre Ergun, “yeni nesil çalışma sistemi”nin işleyişini ise şöyle anlattı:

“Mesai saati olmayacak. Vardiya sistemine bağlı kalmayacağız. ‘Sadece 3 saat çalışabilirim’ diyen de ‘sadece 5 saat çalışabilirim’ diyen de gelsin istiyoruz. Kişilere zaman bağımsız, şehir bağımsız, lokasyon bağımsız çalışmanın ayrıcalığını yaşatıyoruz. İsteyen herkes bize katılabilir. Buradan Türkiye’nin dört bir yanındaki ev hanımlarına, öğrencilere, engelli vatandaşlarımıza çağrıda bulunuyoruz. Bizim ve iş ortaklarımızın iş ilanlarını takip edin. Belediyelere, STK’lara, kamu kurumlarına, üniversitelere çağrı yapıyoruz. İstihdamı her yere herkese ulaştırabilmek istiyoruz. ‘Herkese her yerden iş’ diyoruz.”

ONLINE EĞİTİMLE İŞE BAŞLIYORLAR

Toplantıda verilen bilgiye göre Vodafone’un “yeni nesil çalışma sistemi”ne dahil olmak isteyen kişiler toplam 25 gün online eğitim aldıktan sonra Vodafone müşterilerine hizmet vermeye hazır hale gelecek.

Bu şekilde, pandeminin başlangıcından bu yana 1100’e yakın yeni kişiyi istihdam ettiğini duyuran Vodafone, öğrencilere ulaşmak için ise özel üniversiteler ve devlet üniversiteleri ile birlikte çalıştıklarını, ayrıca kadın çalışanların önceliklendirildiği “Canlı Destek” projesini de hayata geçirdiklerini açıkladı.