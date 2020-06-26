VKT Tarım ve Gıda Sanayi AŞ'nin, Vakıf Katılım Bankası'na ait yüzde 49 oranındaki hissesi özelleştirme kapsam ve programına alındı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, satış yöntemiyle özelleştirilecek hisselerin özelleştirme işlemi 31 Aralık 2025'e kadar tamamlanacak.