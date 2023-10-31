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        Haberler Televizyon Vizontele Tuuba filmi konusu nedir, nerede ve ne zaman çekildi? Vizontele Tuuba oyuncuları...

        Vizontele Tuuba filmi konusu nedir, nerede ve ne zaman çekildi? Vizontele Tuuba oyuncuları...

        Türk sinemasının sevilen filmlerinden Vizontele Tuuba, bu akşam bir kez daha izleyicilerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Çekimleri Ankara'daki Aydınlıkevler Lisesi ile Van'ın Gevaş İlçesi'nde gerçekleştirilen ve 2004 yılında gösterime giren filmin konusu ve oyuncularına dair tüm bilgileri bir araya getirdik...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.10.2023 - 15:39 Güncelleme: 31.10.2023 - 15:39
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          Türk televizyonlarında bugün nostalji rüzgarı esiyor. Ünlü oyuncu ve yönetmen Yılmaz Erdoğan'ın yazıp yönettiği ve başrolünde oynadığı Vizontele Tuuba filmi, bu akşam Star TV ekranlarında izleyicilerine karşısına çıkacak. İşte, filmin oyuncuları ve konusu hakkında detaylar...

          • 29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı
        • 2

          VİZONTELE TUUBA KONUSU NEDİR?

          1974 yılında televizyonun kasabaya gelmesiyle her şey değişmiştir. Bu devam filminde 1980 yazında yaşananlar anlatılıyor. Artık kasabada bazı evlerde televizyon var, akşamları televizyonu olan evlerde insan toplanıyor, Dallas seyrediyorlar. Deli Emin kasabanın tabela işleriyle uğraşıyor.

          Dükkanların, kahvehanelerin, yazlık sinemanın, Adalet Partisi İlçe Başkanlığı'nın ve devrimci derneklerin tabelalarını hep o hazırlamış; hepsinin bir köşesine de bir güvercin resmi kondurmuş. Kütüphanesi olmayan kasabaya kütüphaneci olarak atanan Güner Bey ve tekerlekli sandalyedeki kızı Tuba ise bu karışık günlerde kasabaya yepyeni bir hava getirecektir.

        • 3

          VİZONTELE TUUBA OYUNCULARI KİMLER?

          Yılmaz Erdoğan, Tarık Akan, Altan Erkekli, İclal Aydın, Demet Akbağ, Tuba Ünsal, Tolga Çevik, İdil Fırat, Bican Günalan, Şener Kökkaya, Salih Kalyon, Tuncer Salman, Erdal Tosun, Bülent İnal, Celal Tak, Nuri Gökaşan, Zerrin Sümer, Sinan Bengier, Caner Alkaya, Cezmi Baskın, Zeynep Tokuş, Selim Erdoğan gibi isimler yer alıyor.

        • 4
        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
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