Vivienne, annesini yalnız bırakmadı
Angelina Jolie ve 15 yaşındaki kızı Vivienne, Tony Ödülleri 2024 kırmızı halısına birlikte katıldı
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Tony Ödülleri 2024 gecesine 15 yaşındaki kızı Vivienne ile katılan Angelina Jolie, yapımcılığını üstlendiği Broadway müzikalı 'The Outsiders' ile gecede ödül sahibi oldu.
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ABD'li oyuncu, 'Tiyatronun Oscar'ları sayılan Tony Ödülleri'nde ilk kez ödül aldı.
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49 yaşındaki ünlü oyuncuyu müzikalde birlikte çalıştığı kızı Vivienne yalnız bırakmadı. 15 yaşındaki Vivienne, müzikalde asistan olarak görev aldı.
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Brad Pitt ve Angelina Jolie'nin kızları olan Vivienne, yalnızca 'Jolie' soyadını kullanmış olması da dikkatlerden kaçmadı.
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Öte yandan Jolie, yeni yaptırdığı kuş dövmesini de ilk kez Tony Ödülleri'nde gösterdi.
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