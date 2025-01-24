Vişne Madencilik Üretim halka arz oluyor. 898 milyon TL halka arz büyüklüğü, yüzde 20.51 halka arz açıklığına sahip şirket, yatırımcılara 24 milyon lot dağıtacak. Yıldız Pazar'da işlem görmeye hazırlanan firma kazanacağı fonun yüzde 40-45'ini, 'Çelemli fabrikası hammadde hazırlama tesis kurulumu, tüm destek ekipmanları ve altyapısı' için değerlendirecek. İşte, Vişne Madencilik Üretim halka arz detayları...