        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Visca, genç oyunculara rehberlik ediyor - Trabzonspor Haberleri

        Visca, genç oyunculara rehberlik ediyor

        Trabzonspor'un kaptanı Edin Visca, bu sezon sahada fazla süre alamasa da soyunma odasındaki liderliği ve takım arkadaşlarına verdiği motivasyonla bordo-mavili ekipte iz bırakmaya devam ediyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 17.11.2025 - 11:05 Güncelleme: 17.11.2025 - 11:05
        Visca, genç oyunculara rehberlik ediyor!
        Türkiye'ye 2011 yılında Bosna Hersek'in Zeljeznicar takımında İstanbul Büyükşehir Belediyespor (Başakşehir) takımına transfer olan Edin Visca, 2022 yılının kış transfer döneminde ise Trabzonspor'a imza attı.

        Sezon sonunda ise bordo-mavili takımla şampiyonluk yaşayan Boşnak oyuncu, Başakşehir'in ardından bordo-mavili takımda ikinci şampiyonluğunu yaşadı. Visca, 2022-23 sezonunda ise Trabzonspor ile Süper Kupa'yı kazandı.

        EN ÇOK FORMAYI GİYEN YABANCI OYUNCU

        Trabzonspor'un deneyimli kanat oyuncusu Edin Visca, hem kariyer istikrarı hem de oyun liderliğiyle Türk futboluna damga vuran isimler arasında yer alıyor. Galatasaraylı Muslera'nın Türkiye'den ayrılmasının ardından Süper Lig'de forma giymeye devam eden ve en çok forma giyen yabancı oyuncu unvanını devralan Visca, bu alanda zirvede yer alıyor.

        VİSCA, SÜPER LİG'DEKİ KARİYERİ BOYUNCA HEM ATTI HEM DE ATTIRDI

        Tecrübeli oyuncu, Trendyol Süper Lig'de Başakşehir ve Trabzonspor formalarıyla toplam 413 maça çıktı. Bu maçlarda 101 gol atan oyuncu 121 asist yaparak bu alanda ilk sırada yer aldı. Boşnak oyuncu, Türkiye kariyeri boyunca hem attı hem de attırdı.

        TRABZONSPOR'A KATKI VERMEYE DEVAM EDİYOR

        Bordo-mavili takımda 4.5 sezondur forma giyen Edin Visca, Trabzonspor'da da üretkenliğini sürdürdü. Şu ana kadar 106 lig karşılaşmasına çıkan yıldız futbolcu, 16 gol ve 27 asistlik katkı sağladı. Bordo-mavili takımın hücum hattının vazgeçilmez isimlerinden biri olan Visca, liderlik özelliğiyle de öne çıkarken, bu sezon 8 maçta 180 dakika süre alabildi. Bu sezon fazla forma şansı bulamasa da bordo-mavili takımdaki son sezonunda takım kaptanlığı görevi ile birlikte abilik rolü üstlenen tecrübeli oyuncu genç oyuncularla kurduğu iletişimle kadro bütünlüğünde önemli rol oynuyor.

        SÖZLEŞMESİ SEZON SONUNDA BİTİYOR

        Trabzonspor ile geçtiğimiz sezonun mevcut olan sözleşmesini 1,5 yıl daha uzatan Visca, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek. Disiplini, profesyonelliği ve uzun soluklu Türkiye kariyeriyle örnek gösterilen isimler arasında yer alan Visca ile ilgili olarak kulüp yönetimi ve teknik ekip, bir karar vermiş değil. Tecrübeli ismin kariyer planlamasıyla ilgili olarak görüşleri alındıktan sonra Trabzonspor'un bir karar vermesi bekleniyor.

