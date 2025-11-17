Visca, genç oyunculara rehberlik ediyor!

Türkiye'ye 2011 yılında Bosna Hersek'in Zeljeznicar takımında İstanbul Büyükşehir Belediyespor (Başakşehir) takımına transfer olan Edin Visca, 2022 yılının kış transfer döneminde ise Trabzonspor'a imza attı.

Sezon sonunda ise bordo-mavili takımla şampiyonluk yaşayan Boşnak oyuncu, Başakşehir'in ardından bordo-mavili takımda ikinci şampiyonluğunu yaşadı. Visca, 2022-23 sezonunda ise Trabzonspor ile Süper Kupa'yı kazandı.

EN ÇOK FORMAYI GİYEN YABANCI OYUNCU

Trabzonspor'un deneyimli kanat oyuncusu Edin Visca, hem kariyer istikrarı hem de oyun liderliğiyle Türk futboluna damga vuran isimler arasında yer alıyor. Galatasaraylı Muslera'nın Türkiye'den ayrılmasının ardından Süper Lig'de forma giymeye devam eden ve en çok forma giyen yabancı oyuncu unvanını devralan Visca, bu alanda zirvede yer alıyor.

VİSCA, SÜPER LİG'DEKİ KARİYERİ BOYUNCA HEM ATTI HEM DE ATTIRDI

Tecrübeli oyuncu, Trendyol Süper Lig'de Başakşehir ve Trabzonspor formalarıyla toplam 413 maça çıktı. Bu maçlarda 101 gol atan oyuncu 121 asist yaparak bu alanda ilk sırada yer aldı. Boşnak oyuncu, Türkiye kariyeri boyunca hem attı hem de attırdı.