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        Haberler Spor Basketbol EuroLeague Virtus Bologna-Anadolu Efes: 93-81 (MAÇ SONUCU) - Basketbol Haberleri

        Virtus Bologna-Anadolu Efes: 93-81 (MAÇ SONUCU)

        Anadolu Efes, THY EuroLeague'deki 6. maçında İtalyan ekibi Virtus Bologna'ya deplasmanda 93-81 mağlup oldu. Lacivert-beyazlılar bu sonuçla ligdeki 4 .yenilgisini aldı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.11.2023 - 00:47 Güncelleme: 04.11.2023 - 00:48
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        Anadolu Efes, İtalya'da kayıp!
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        THY EuroLeague'deki temsilcilerimizden Anadolu Efes, 6. mücadelesinde İtalyan ekibi Virtus Bologna'ya konuk oldu. Lacivert-beyazlılar, ilk yarısını 45-41 önde kapattığı maçtan 93-81 mağlup ayrıldı.

        Efes bu sonuçla 4. mağlubiyetini alırken, Bologna ise 5. kez kazandı.

        Virtus Bologna'da Tornike Shengelia 19 sayı, 5 ribaunt, 6 asistle galibiyetin mimarı olurken, Marco Belinelli 17, eski Efesli Bryant Dunston ise 14 sayı, 6 ribauntla öne çıktı.

        Anadolu Efes'te ise Rodrigue Beaubois 17, Shane Larkin 16, Ante Zizic de 15 sayı kaydetti.

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