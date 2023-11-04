Virtus Bologna-Anadolu Efes: 93-81 (MAÇ SONUCU)
Anadolu Efes, THY EuroLeague'deki 6. maçında İtalyan ekibi Virtus Bologna'ya deplasmanda 93-81 mağlup oldu. Lacivert-beyazlılar bu sonuçla ligdeki 4 .yenilgisini aldı.
THY EuroLeague'deki temsilcilerimizden Anadolu Efes, 6. mücadelesinde İtalyan ekibi Virtus Bologna'ya konuk oldu. Lacivert-beyazlılar, ilk yarısını 45-41 önde kapattığı maçtan 93-81 mağlup ayrıldı.
Efes bu sonuçla 4. mağlubiyetini alırken, Bologna ise 5. kez kazandı.
Virtus Bologna'da Tornike Shengelia 19 sayı, 5 ribaunt, 6 asistle galibiyetin mimarı olurken, Marco Belinelli 17, eski Efesli Bryant Dunston ise 14 sayı, 6 ribauntla öne çıktı.
Anadolu Efes'te ise Rodrigue Beaubois 17, Shane Larkin 16, Ante Zizic de 15 sayı kaydetti.