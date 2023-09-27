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        Haberler Spor Futbol Milli Takım Vincenzo Montella imzayı attı: Hiç tereddüt etmedim! - Futbol Haberleri

        Vincenzo Montella imzayı attı: Hiç tereddüt etmedim!

        Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen imza töreninde TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, TFF'nin milli takımlardan sorumlu yönetim kurulu üyesi Hamit Altıntop ve İtalyan teknik adam Vincenzo Montella açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 27.09.2023 - 15:20 Güncelleme: 27.09.2023 - 15:20
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        "Hiç tereddüt etmedim!"
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        İlk olarak söz alan TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, geçen hafta Alman teknik adam Stefan Kuntz'la iyi niyet ve profesyonellik çerçevesinde yolların ayrıldığını belirterek, Kuntz'a teşekkür etti.

        Vincenzo Montella ile yapılan anlaşmayı daha önce duyurduklarını vurgulayan ve İtalyan teknik adama "Hoş geldin" diyen Büyükekşi, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Montella'nın futbolculuk kariyeri başarılarla dolu. Genç, disiplinli ve parlak bir geleceği olan futbol adamı. Biliyorsunuz ülkemizde de Adana Demirspor'un teknik direktörü olarak başarıyla görev yaptı. Hem teknik adamlık başarısıyla hem de saha dışındaki tutumuyla kendisine sevgi ve saygı duyulmasını sağladı. Şimdi aynı istikrarını A Milli Takımımız için göstermesini bekliyoruz. A Milli Takımımızın teknik direktörlüğü görevi son derece saygın, anlamlı ve önemli bir görev. Bugüne kadar milli takımlarımıza emek vermiş tüm teknik adamları da saygıyla anıyorum. Hayatta olmayanlara da Allah'tan rahmet diliyorum."

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        A Milli Futbol Takımı'nın Avrupa'nın en genç milli takımı olduğunu ve öncelikle Almanya'da düzenlenecek 2024 Avrupa Şampiyonası'na katılmayı hedeflediklerini dile getiren Büyükekşi, "Ama hedefimiz bununla sınırlı değil. Önümüzde üç önemli maçımız var. Bu üç maçtan gerekli puanları alıp milli takımımızın, Avrupa'da en çok Türk'ün yaşadığı Almanya'da olmasını istiyoruz. Gurbetçi vatandaşlarımızın milli takımımıza nasıl hasretle sahip çıktığını biliyoruz. Avrupa Futbol Şampiyonası'nda yer alacak milli takımımızın Avrupa'nın her yerinden ve ülkemizden Türk vatandaşlarımızın nasıl bir destekle sahada olacağını da biliyoruz. İnşallah hep birlikte gerçekleştirmek için elimizden gelen katkıyı sağlayacağız." açıklamasını yaptı.

        "İSTANBUL'DA İKAMET EDECEK"

        Büyükekşi yaptığı açıklamada, "Türk Milli Takımı'nda görev yapan hocalarımız kendi ülkesinde kalmış. Milli maçlardan milli maçlara gelmiş gitmiş. Hocamızla anlaşmamız, İstanbul'da ikamet etmesi. Burada kalacağı için sadece İstanbul ve Trabzon'daki maçlar izlenmeyecek. Anadolu'daki tüm takımların maçlarını izleyecek. İlk adımını atıyor. Cumartesi günü Konya'ya gidiyor, pazar günü Konyaspor-Beşiktaş maçını seyredecek. Pazartesi günü Kayserispor-Başakşehir maçını izleyecek." dedi.

        Büyükekşi, Vincenzo Montella ile 3 yıllık anlaşmaya imza atıldığının altını çizerek sözlerini şöyle tamamladı:

        "Sayın Montella'nın liderliğinde milli takımımızın ülkemize büyük sevinçler yaşatması dileğiyle yeni teknik direktörümüze tekrar başarılar diliyorum. Aramıza hoş geldin, sefalar getirdin hocam."

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        ALTINTOP: HEDEFİMİZ ALMANYA'DAKİ AVRUPA ŞAMPİYONASI'NA KATILMAK

        Mehmet Büyükekşi'nin ardından söz alan TFF Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop, hedeflere ulaşmak için bazı kararların alındığını ifade etti.

        Alınan karar doğrultusunda yönetim kuruluyla istişare yaptıklarını ve bunun sonucunda Vincenzo Montella'yla anlaştıklarını söyleyen Altıntop, şunları kaydetti:

        "Hedefimiz Almanya'daki Avrupa Şampiyonası'na katılmak ve oradaki kıymetli Türk vatandaşlarımızla birlikte olmak. Futbolcu olarak 2006'da oraya gidememek bizde hayal kırıklığı oluşturmuştu. 2024'te bunu telafi edeceğimize inanıyoruz. Türk futboluna hayırlı olmasını diliyorum."

        MONTELLA'NIN AÇIKLAMALARI

        "Geldiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Türkçe konuşamadığım için kusura bakmayın, henüz Türkçe konuşacak seviyeye gelemedim.

        Öncelikle bu ülkede çalıştığım için çok mutluyum. Bütün taraftarlara mutluluk getirmek istiyoruz. Almanya'daki turnuvada da taraftarlarımıza mutluluk yaşatma hedefindeyiz.

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        Hiç tereddüt etmedim bu görevi kabul ederken. Genç ve kaliteli bir takıma sahibiz. Bu gururlu duyguları, milli duyguları biz de sahada herkese geçirmek ve mutluluklar yaşatmak istiyoruz. Önemli bir sorumluluk ama bunu gerçekleştirmek için buradayız.

        2 yıldır Türkiye'deyim. Duyguları, kültürü daha iyi anlıyorum. Bu duygular İtalya'dakiyle benzer, bana çocukluğumu hatırlatıyor. Beni eleştirenler de olacaktır elbet ama ben her zaman en iyisini yapmaya çalışacağım. Bir kulübü temsil etmiyorum. Her maçı izleyerek, analiz ederek en iyisini yapmaya çalışacağız.

        Takım ruhu bizim için çok önemli, bunu sahaya yansıtmalıyız. Futbolcular takımlarındaki ruhu, milli takıma da geldiğinde yansıtması lazım. Biz de bunu sağlamak için burada olacağız. Bu formayı giymek bir hediye değil, bir prestijdir. Çok önemli bir ulusu temsil ediyoruz. En iyisini yapmaya çalışacağız.

        Sistem için bir düşünceye sahibim ama bunları geliştiriyoruz. Sadece bir sistem olarak değil bir oyun metodu üstüne çalışacağız. Zaten 2 yıldır burada olduğum için çoğu oyuncuyu tanıyorum. Üstüne kendi fikirlerimi koyarak geliştirmeye çalışacağım.

        Tabii ki maçları izledik. Bizim de gördüğümüz şeyler var. Her antrenör daha iyisini yapmak ister. Kuntz için saygıdan dolayı şunu beğenmedim diyemem ama oyun kurulumu ve pozisyon dağılımıyla ilgili birkaç şey belirledik kafamızda. Bu bağlamda yeni bir sistem planlıyoruz.''

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