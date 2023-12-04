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        Haberler Spor Futbol Milli Takım Vincenzo Montella, Hamburg'ta incelemelerde bulundu - Futbol Haberleri

        Vincenzo Montella, Hamburg'ta incelemelerde bulundu

        A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, dün akşam Almanya'nın Hamburg kentinde çekilen 2024 Avrupa Şampiyonası kuralarının ardından, bu şehirdeki bir dizi tesiste incelemelerde bulundu

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 04.12.2023 - 00:15 Güncelleme: 04.12.2023 - 00:17
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        Montella, Hamburg'ta incelemelerde bulundu
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        Montella, ilk olarak ay-yıldızlı ekibin EURO 2024 F Grubu'nda Çekya ile 26 Haziran'da oynayacağı karşılaşmaya ev sahipliği yapacak Volkspark Stadyumu'nu gezdi. İtalyan teknik adam daha sonra, A Milli Takım'a Çekya maçı için UEFA tarafından Hamburg'da sağlanacak konaklama tesislerini ziyaret etti.

        Ayrıca UEFA turnuva kuralları gereği, A Milli Takım'ın turnuva boyunca konaklayıp kamp merkezi olarak kullanabileceği muhtemel otel ve antrenman tesislerini yerinde inceledi. İtalyan teknik adama ziyaretlerinde Dış İlişkiler ve Milli Takımlar Direktörü Buğra İmamoğulları ile A ve U21 Milli Takımı İdari Müdürü Mert Tuncay eşlik etti.

        Montella ve beraberindeki heyet, yarın A Milli Takım'ın gruptaki ilk iki maçını oynayacağı Dortmund kenti ve çevresindeki tesislerde incelemelerini sürdürecek.

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