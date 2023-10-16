Vincenzo Montella: Dünyanın en mutlusu benim!

KEREM AKTÜRKOĞLU: ÜLKEMİZ SABRETSİN, GÜZEL OLACAK"

Kerem Aktürkoğlu yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Almanya'da güzel işler yapmak istiyoruz. Çok iyi bir jenerasyon var. Çok iyi arkadaşlık var. Çok güzel şeyleri hak ediyoruz. Vincenzo Montella ile güzel bir hava var. Ülkemiz sabretsin. Her şey çok güzel olacak. Bu Milli Takım grubu çok güzel başarılar yakalayacak.