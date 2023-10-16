Vincenzo Montella: Dünyanın en mutlusu benim!
EURO2024 Elemeleri D Grubu 7. maçında Letonya'yı 4-0 mağlup eden Türkiye, 1 maç kala EURO2024'e gitmeyi garantiledi. Tarihi mücaledenin ardından A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ve Milli Takım futbolcuları önemli açıklamalarda bulundu. İşte Montella ve futbolcuların açıklamaları...
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Letonya'yı 4-0 yenerek EURO2024'ü garantileyen Türkiye'de teknik direktörümüz Vincenzo Montella ve futbolcular önemli açıklamalarda bulundu.
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"DÜNYANIN EN MUTLUSU BENİM"
"Türkiye'nin hocası olmaktan gurur duyuyorum. Futbolcularımız bu hafta her şeyini bana teslim etti,. Onların hocası olmaktan gururluyum. Dünyanın en mutlusu benim. Almanya'ya gitmek de beni aşırı gururlandırıyor. Şimdi birincilik için mücadelemizi verebiliriz."
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"GELİŞTİĞİMİ HİSSEDİYORUM"
"Hoca olarak iletişim konusunda geliştiğimi hissediyorum. Daha iyi bir noktaya geldim. Bir birliktelik yakaladık ve sonucu futbolcular aldı."
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"EN İYİSİNİ YAPMAK İSTİYORUZ"
"Güzel sonuçlar aldık. 1-0'dan sonra biraz sıkıntı yaşadık. Onun üstüne çalışacağız. En iyi şekilde hazırlanacağız. EURO 2024'te en iyisini yapmak istiyoruz. Coşkulu, mutlu olacağız."
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HAKAN ÇALHANOĞLU: DIŞARDAN GELENLERİ DİNLEMEDİK
Hakan Çalhanoğlu yaptığı açıklamada, "Mutluyuz. Hırvatistan maçından iki gün sonra yine sahaya çıkmak kolay değildi. Vincenzo Montella, bizi çok iyi hazırladı. Kenetlendik, dışarıdan gelenleri dinlemedik ve kendi aramızda çözmeye çalıştık." dedi.
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Çalhanoğlu, "Üçüncü kez Avrupa Şampiyonası'na gideceğim. Daha eksikler var, biz güçlü takımız. Çağlar, Ozan, Merih, Arda... Biz inandık ve asla pes etmedik. Sakin kalmaya çalıştık." ifadelerini kullandı.
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HAKAN ÇALHANOĞLU: ALMANYA'DA EV SAHİBİ OLACAĞIZ
Hakan Çalhanoğlu, "Almanya'da ev sahibi olacağız. Ben oradan geldiğim için biliyorum, hissedebiliyorum. Sevindiğim turnuvaya rahat katılmamız. Bu iyi bir takım olduğumuzu gösteriyor. Daha da iyi olabiliriz. Son bir haftada çok iyi çalıştık, bunu da sahada gördünüz. İnşallah ülkemizi en iyi şekilde temsil ederiz." şeklinde konuştu.
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İSMAİL YÜKSEK: "BU GÜNLERİ YAŞAYACAĞIMI SÖYLESELER GÜLERDİM"
İsmail Yüksek yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "4 yıl öncesinde bana bu günleri yaşayacağımı söyleseler, gülerdim. Allah'a inandım, çalıştım. Üzerimde emeği olan herkese teşekkür ederim. EURO2024 bileti alan kadroda olacağımı söyleseler, aklımdan bile geçirmezdim."
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KEREM AKTÜRKOĞLU: ÜLKEMİZ SABRETSİN, GÜZEL OLACAK"
Kerem Aktürkoğlu yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Almanya'da güzel işler yapmak istiyoruz. Çok iyi bir jenerasyon var. Çok iyi arkadaşlık var. Çok güzel şeyleri hak ediyoruz. Vincenzo Montella ile güzel bir hava var. Ülkemiz sabretsin. Her şey çok güzel olacak. Bu Milli Takım grubu çok güzel başarılar yakalayacak.
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YUNUS AKGÜN: KEREM İLE HAYALİNİ KURDUK
Yunus Akgün yaptığı açıklamada, "Herkesin ayağına sağlık. Konya halkına teşekkürler. Sezon başından beri atıyorum faul oluyor, ofsayt oluyor. İkinci yarı hissettim. Kerem Aktürkoğlu ile hayalini kuruyorduk, inşallah orada da kendimizi gösteririz." dedi.
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UĞURCAN ÇAKIR: MİLLETİMİZE ARMAĞAN OLSUN
Uğurcan Çakır yaptığı açıklamalarda şu ifadeleri kullandı: "İçeride horon var, her şey var. Hırvatistan maçı bize çok büyük özgüven sağladı. Hocanın dediklerini uygulamaya çalıştık ve kazandık. Herkese çok teşekkür ederim. Ülkemize ve milletimize armağan olsun.