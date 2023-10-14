Vincenzo Montella'dan Boey sözleri!

"Çok farklı bir maça çıkacağız. Rakibimiz de çok genç. Biraz daha fiziksel geçecek bir maç bizim için. Rakibimiz ilk maçta farklı yenildi. Sonraki maçlarda hep 1'er farkla yenildi ya da berabere kaldı. Çok sabırlı ve hızlı olmamız gereken bir maç. Türk taraftarların da ne kadar duygulu ve tutkulu olduğunu biliyoruz. Destekten şüphem yok."