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        Haberler Spor Futbol Milli Takım Vincenzo Montella'dan Boey sözleri! - Futbol Haberleri

        Vincenzo Montella'dan Boey sözleri!

        A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Letonya karşılaşması öncesi açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.10.2023 - 17:27 Güncelleme: 14.10.2023 - 17:27
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        • 1

          A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Letonya karşılaşması öncesi açıklamalarda bulundu. İtalyan çalıştırıcının sözleri şöyle:

        • 2

          "Çok önemli bir maç bizi bekliyor. Rakibimiz geçmişte bizi zorlayan bir takım. Ama bütün konsantremiz bu maçta. Başka bir şeye yer bırakmıyoruz."

        • 3

          "Yusuf Sarı şu ana kadar takımla antrenmana katılamadı. Bugün katılacak. Orkun'un da ufak tefek sıkıntısı var. Kararımızı yarın itibariyle kesinleştirmiş olacağız"

        • 4

          "Birlikteliğimiz başladığı günden itibaren iştahlı bir oyuncu grubuyla karşılaştık. Sahanın dışında da elinden geleni veren bir grup var. Ben sadece onlara yol gösteriyorum. Onlar da sahaya performanslarını yansıtıyor. Onlara teşekkür ediyorum."

        • 5

          "Bu değişim çok iyi bir değişim oldu evet ama 3 günde 1 maç oynanan bir dönemden geçiyor futbolcular. Oyuncularımın 3 günde 1 maç oynadığı ortada. Oyuncularla geri bildirim almak adına birebir konuşmam gerekiyor. Ona göre bir değerlendirme yapacağım. Çünkü, Letonya maçımız çok önemli."

        • 6

          "Çok farklı bir maça çıkacağız. Rakibimiz de çok genç. Biraz daha fiziksel geçecek bir maç bizim için. Rakibimiz ilk maçta farklı yenildi. Sonraki maçlarda hep 1'er farkla yenildi ya da berabere kaldı. Çok sabırlı ve hızlı olmamız gereken bir maç. Türk taraftarların da ne kadar duygulu ve tutkulu olduğunu biliyoruz. Destekten şüphem yok."

        • 7

          "Yusuf Sarı, 1 haftadır takımla antrenmana çıkamamıştı. Bugün idmana çıkacak ve kararımızı vereceğiz."

        • 8

          "Sacha Boey'i milli takıma almayı düşünür müsünüz?"

          Vincenzo Montella: "Ben hep gerçek olan şeyleri konuşurum. Çok iyi bir futbolcu ama FIFA kurallarını doğru biliyorsam, bir futbolcunun kimlik değiştirebilmesi için 5 sene gerekiyor. 2 senedir Türkiye'de. Zamanı gelince değerlendirme yaparız."

        • 9

          "Çok farklı bir maç bizi bekliyor. Farklı bir stratejiyle sahada olacağız. Çok sabırlı olacağız ve topu çevirdiğimizde hızlı çevireceğiz. Çok sabırlı oynamamız gerekiyor. Önemli bir maçımız var, kendi oyun planlarımızı işleyeceğiz."

        • 10

          "İlk buluştuğumuz günden itibaren iştahlı, dinlemeyi seven bir grupla çalışıyorum. Onların sayesinde Hırvatistan'ı kazandık. Geldiğimiz günden bu yana futbolcularımızı hem bireysel hem takım olarak toplantı yağmuruna tuttuk. Onlar bu kadar istekliyken kazanmak çok normal."

        • 11

          "Futbolcuların değerini biliyoruz. Her maç devamlı şekilde kendinizi göstermeniz gerekiyor. Bunu hem bireysel hem takım olarak performans göstermelisiniz. Devamlılığı getirdiğimiz takdirde değerimizi daha çok göstereceğiz."

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