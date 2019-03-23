Kızıl saçları ve zayıflığı nedeniyle okuldaki arkadaşları tarafından alay edilen Graham, "Kızıl saçlarım artık kimliğimin güçlü bir parçası. Buralara gelmem çok zaman aldı, son on yılda hem kariyerim hem de hayatım açısından çok şey yaşadım" diyor.