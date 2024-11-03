Victor Osimhen’e koruma!
Tottenham hazırlıklarına başlayan Galatasaray'da hafif ağrıları bulunan Victor Osimhen korumaya alındı
Süper Lig’in 11. haftasını BAY geçen sarı-kırmızılılar Tottenham maçına odaklandı.
Derbi sonrasında rejenerasyon yapan Galatasaray’da iki günlük iznin ardından hazırlıklar başladı.
Barış Alper Yılmaz, Okan Buruk’tan ekstra bir gün izin alırken Ismail Jakobs da sahaya döndü.
Antalyaspor müsabakasında sakatlanan Senegalli bireysel antrenmanlara başladı.
Sarı-kırmızılıların yıldızı Victor Osimhen ise Tottenham müsabakası öncesinde korumaya alındı.
Derbi sonrasında hafif ağrıları bulunan Nijeryalı futbolcu önlem amaçlı olarak dinlendiriliyor.
Tottenham maçına süre bulunması nedeniyle BAY haftayı değerlendiren Buruk ve sağlık heyeti, Osimhen’i riske etmek istemedi.
Nijeryalı golcünün perşembe günü oynanacak zorlu müsabakaya 11’de çıkması bekleniyor.