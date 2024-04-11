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        Haberler Spor Futbol Dünya Futbolu Victor Osimhen için PSG iddiası - Futbol Haberleri

        Osimhen'in yeni durağı belli oldu! 120 milyon Euro...

        Victor Osimhen hakkında çarpıcı bir transfer iddiası ortaya atıldı. Il Mattino'da yer alan habere göre; Paris Saint-Germain, yıldız futbolcuyu kadrosuna katmak üzere

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.04.2024 - 11:41 Güncelleme: 11.04.2024 - 11:41
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          İtalya Serie A ekiplerinden Napoli'de forma giyen ve takımdan ayrılmak üzere olan Victor Osimhen hakkında çarpıcı bir transfer iddiası ortaya atıldı.

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          Il Mattino'da yer alan habere göre Fransa Ligue 1 devi Paris Saint-Germain, yıldız futbolcuyu kadrosuna katmak üzere.

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          Yaz transfer döneminde Osimhen'in PSG'ye geçeceği aktarılan haberde, oyuncunun bonservisi için 120 milyon Euro bonservis bedeli ödeneceği ifade edildi.

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          2020/21 sezonunun başında Lille'den Napoli'ye geçiş yapan Nijeryalı süperstar, İtalyan ekibinin forması ile toplamda çıktığı 127 karşılaşmada 73 gol ve 18 asistlik performans sergiledi.

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          Nijerya Milli Takımı'nın formasını da 27 kez sırtına geçiren Osimhen, 20 kez gol sevinci yaşadı.

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