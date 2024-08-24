Victor Nelsson için İngiltere'den dev teklif!
Galatasaray'ın Danimarkalı stoperi Victor Nelsson için flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. İngiltere Premier Lig ekibi West Ham'ın, Nelsson'u kadrosuna katmak istediği belirtilirken, sarı-kırmızılılara yapılacak teklif de ortaya çıktı.
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Galatasaray'da bir yandan transfer çalışmaları sürerken, diğer taraftan da takımın yıldız oyuncuları için transfer iddiaları gelmeye devam ediyor.
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Sarı-kırmızılılarda son olarak Danimarkalı stoper Victor Nelsson'a İngiltere Premier Lig'de talip çıktı.
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WEST HAM İSTİYOR
İngilizlerin köklü gazetesi The Guardian'da yer alan habere göre; İngiltere Premier Lig ekibi West Ham, 25 yaşındaki savunma oyuncusu için sarı-kırmızılılara teklif yapmaya hazırlanıyor.
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14 MİLYON EUROYU GÖZDEN ÇIKARDILAR
Stoper arayışlarını sürdüren İngiliz ekibinin, Danimarkalı futbolcu için 14 milyon euroyu gözden çıkardığı kaydedildi.
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3 TAKIM DAHA PEŞİNDE
Haberde ayrıca, West Ham'ın kısa süre içinde teklif yapmaya hazırlandığı Victor Nelsson ile İspanyol ekibi Sevilla, Fransa'dan Lille ve İtalya Serie A takımlarından Bologna'nın da ilgilendiği belirtildi.
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G.SARAY'DA 129 MAÇA ÇIKTI
Nelsson, Galatasaray forması ile 129 maça çıkarken, 4 gol atıp 1 de asist yaptı. Güncel piyasa değeri 17 milyon euro olarak gösterilen Nelsson'un sarı-kırmızılı kulüp ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
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SERBEST KALMA BEDELİ 25 MİLYON EURO
11 Ağustos 2021 tarihinde Kopenhag'dan 7 milyon euro karşılığında transfer edilen Nelsson'un, yapılan anlaşma gereği tek taraflı serbest kalma bedeli 25 milyon euro olarak belirlenmişti.
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