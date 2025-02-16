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        Haberler Gündem Güncel Vicdansızlık! Ayağını bağladığı köpeği çöpe attı | Son dakika haberleri

        Kadının iple ayaklarını bağladığı köpeği çöpe attığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı

        Denizli'de çöp atmaya giden bir vatandaş çöp konteyneri içerisinde ayakları iple bağlanmış köpek buldu. Çöp konteynerini gören güvenlik kamerasına bakan vatandaşlar, bir kadının köpeği çöp kovasıyla birlikte konteynere attığını gördü. Köpeği konteynerde bulan çift polis merkezine giderek şikayetçi oldu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 16.02.2025 - 19:32 Güncelleme: 16.02.2025 - 19:32
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        Vicdansızlık! Ayağını bağladığı köpeği çöpe attı
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        Denizli’nin Çivril ilçesi Stadyum Mahallesi'nde meydana gelen olayda Çetin Orhan, çöp atmak için sokak üzerindeki çöp konteynerine gittiği sırada karşılaştığı manzara karşısında şoke oldu. Çetin Orhan, çöp konteyneri içerisinde ayakları bağlanmış halde bir köpek buldu. Köpeği konteynerden çıkartarak önce evine götüren ardından veterineri arayarak sağlık kontrolü yaptıran Orhan, daha sonra köpeği konteynere atan kişi veya kişileri bulmak istedi.

        KAMERAYA BÖYLE YANSIDI

        Köpeği bulan vatandaş güvenlik kameralarını incelediği sırada kimliği belirsiz bir kadının köpeği konteynerin içine attığı görüldü. Güvenlik kameralarına yansıyan o görüntülerde kadının omzunda taşıdığı çöp kovasıyla köpeği getirdiği, ardından çöp konteynerinin içine attığı görülüyor. Daha sonra kimliği belirsiz kadının arkasını dönerek gitmesi vicdanları sızlattı. Ayakları bağlanan köpeğin bir süre çöp konteynerinden çıkmaya çalışması da dikkatlerden kaçmadı.

        "BU GÖZ GÖRE GÖRE CİNAYET"

        Köpeği çöp konteynerinde bulan Çetin Orhan ve eşi Ceren Tatlı Orhan, köpeğin ilk bakımlarını yapmalarının ardından polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Köpeğin sağlık durumunun iyi olduğunu ancak psikolojisinin çok kötü olduğunu ifade eden Ceren Tatlı Orhan, "İlk bulduğumuzda korkudan titriyordu. Üstü kir ve dikenlerle doluydu. Tek tek temizledik, tüylerini kesip yıkadık. Sonra veterinere götürerek tedavisine başladık. Halen çok korkuyor bunu yapan kimse bulunup hak ettiği cezayı almasını istiyoruz. Gerekli yerlere müracaatımızı yaptık. Görüntülerden kim olduğunu anlamak biraz zor ama belki tanıyan olur. Kandil günü ayaklarını bağlayarak bir canı çöp konteynerine atmak insanlık dışı bir olay. Sahiplendirmek istese sahiplenen olurdu. Bu göz göre göre cinayet" dedi.

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