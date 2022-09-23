VHV Reasürans tarafından satın alınan Dubai Sigorta'nın adı VHV Sigorta olarak değiştiriliyor.

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Almanya merkezli lider sigorta şirketlerinden VHV Group’un Türkiye’deki iştiraki VHV Reasürans, Birleşik Arap Emirlikleri merkezli Oman Insurance’ın Türkiye’de hayat dışı sigortacılık alanında faaliyet gösteren şirketi Dubai Sigorta’nın tüm hisselerini Mart 2022'de satın almış, söz konusu satın almayla ilgili tüm yasal süreçler ise kısa süre önce tamamlanmıştı.

Söz konusu süreçler içinde yer alan Genel Müdür değişimi de yapılırken, 1 Eylül 2022 tarihi itibariyle VHV Reasürans Genel Müdür Yardımcısı Fatih Ağacık Dubai Sigorta Genel Müdürlüğüne atanmıştı.

Son olarak ise şirketin marka değişimi de gerçekleştirildi. Dubai Sigorta'nın adı VHV Allgemeine Sigorta A.Ş.olarak tescil edilme işlemleri tamamlandı ve yeni marka dönüşümü gerçekleştirildi.