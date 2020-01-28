Serdar Kulaksız skulaksiz@cyh.com.tr

İstanbul Fatih'te Vezneciler bölgesindeki çevik kuvvet polisini taşıyan araca düzenlenen ve 6’sı polis 12 kişinin hayatını kaybettiği 36 kişinin de yaralandığı saldırıyla ilgili istenen cezalar belli oldu.

Habertürk muhabiri Serdar Kulaksız’ın haberine göre İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada 5 sanık hazır edilirken 3 tutuklu sanık ise SEGBİS aracılığıyla duruşmaya katıldı.

13 KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET

Duruşmada esas hakkındaki görüşünü açıklayan Cumhuriyet Savcısı, tutuklu sanıklardan Eyüp Sever ve Murat Bal’ın 13 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 873 yıldan 1362 yıla kadar hapis talep etti. Savcı, sanıklardan Gülşen Bahadır hakkında 12 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 873 yıldan 1362 yıla kadar hapis talep edildi.

3 BİN YIL İSTENİYOR

Savcı, tutuklu sanıklardan Gamze Zerre Karadağ hakkında ise hem Vezneciler hem de Beşiktaş’ta çevik kuvvet polisine yapılan saldırılara yardım suçundan 2528 yıldan 4425 yıla kadar hapis cezası talep etti. Diğer 7 sanık içinde 7.5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

DOSYALARI AYRILMASI İSTENDİ

Savcı, firari sanıklar Murat Karayılan, Duran Kalkan, Cemil Bayık’ın da arasında bulunduğu 11 firari sanığın dosyasının da ayrılmasına karar verilmesini talep etti.