Veterinerlik öğrencisi Nimet koyun, keçi sağıyor

Nimet Turun, ailesinin geçim kaynağı olan küçükbaş hayvanların aşılarını yapıp, sık sık sağlık kontrolünden geçirirken, bir taraftan da annesi ile birlikte yaylaya da giderek kış ayları için yağ, yoğurt ve peynir yapmak için koyun, keçi sağıyor.