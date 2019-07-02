Vestel Venus V7 satışa çıktı, işte özellikleri ve fiyatı

Yerli teknoloji üreticisi Vestel, mart ayında Barselona’da düzenlenen Mobil Dünya Kongresi’nde (MWC) tanıttığı ‘V’ serisinin en yeni üyesi Venus V7’i piyasaya sundu. Venus ailesinin ilk sınırsız damla ekranlı modeli olan Venus V7’nin çift SIM kart desteği, 8 MP ön ve 13+2 MP arka kamerası bulunuyor.

Vestel Venus V7’nin yapay zekalı arka kamerasında 10 farklı çekim modu bulunuyor. Yapay zeka destekli bu çekim modları sayesinde Venus V7 otomatik olarak ortamı algılayıp Portre, Şehir, Gece, Yemek, Gökyüzü, Gün Batımı, Doğa, Fon Işığı, Kumsal ve Bitki çekim modlarına geçiş yapıyor.

ANDROID 9 İLE GELİYOR

155.4 x 71.8 x 8.11 mm’lik ölçülere sahip olan V7’nin ağırlığı 163 gram. 3 GB RAM ve microSD ile beraber 128 GB’a kadar artırılabilen 64 GB dahili hafıza yer alan Venus V7’de ayrıca yüz tanıma teknolojisi de bulunuyor.

Android 9 Pie işletim sistemiyle gelen ve ekran boyutu 6.21 inç olan Vestel Venus V7 için açıklanan satış fiyatı ise 1699 TL oldu.

Vestel Venus V7 teknik özellikleri

Ekran: 6.21 inç, 1520x720 HD Plus çözünürlük

İşlemci: Mediatek MT6762V/WB, 8 çekirdekli, 2.0 GHz

İşletim Sistemi: Android 9 Pie

Arka Kamera: 13 MP+2 MP

Ön Kamera: 8 MP

Bağlantılar/Ağ: Type -C USB 2.0, Bluetooth 5.0, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, 4.5G (Cat4)

Pil: 4050 mAh

RAM: 3 GB

Dahili Hafıza: 64 GB

MikroSD Desteği: 128 GB'a kadar

Renk: İnci Siyahı, Gece Mavisi

Fiyat: 1699 TL