02 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Yerli teknoloji üreticisi Vestel, mart ayında Barselona’da düzenlenen Mobil Dünya Kongresi’nde (MWC) tanıttığı ‘V’ serisinin en yeni üyesi Venus V7’i piyasaya sundu. Venus ailesinin ilk sınırsız damla ekranlı modeli olan Venus V7’nin çift SIM kart desteği, 8 MP ön ve 13+2 MP arka kamerası bulunuyor.
Vestel Venus V7’nin yapay zekalı arka kamerasında 10 farklı çekim modu bulunuyor. Yapay zeka destekli bu çekim modları sayesinde Venus V7 otomatik olarak ortamı algılayıp Portre, Şehir, Gece, Yemek, Gökyüzü, Gün Batımı, Doğa, Fon Işığı, Kumsal ve Bitki çekim modlarına geçiş yapıyor.
ANDROID 9 İLE GELİYOR
155.4 x 71.8 x 8.11 mm’lik ölçülere sahip olan V7’nin ağırlığı 163 gram. 3 GB RAM ve microSD ile beraber 128 GB’a kadar artırılabilen 64 GB dahili hafıza yer alan Venus V7’de ayrıca yüz tanıma teknolojisi de bulunuyor.
Android 9 Pie işletim sistemiyle gelen ve ekran boyutu 6.21 inç olan Vestel Venus V7 için açıklanan satış fiyatı ise 1699 TL oldu.
Vestel Venus V7 teknik özellikleri
Ekran: 6.21 inç, 1520x720 HD Plus çözünürlük
İşlemci: Mediatek MT6762V/WB, 8 çekirdekli, 2.0 GHz
İşletim Sistemi: Android 9 Pie
Arka Kamera: 13 MP+2 MP
Ön Kamera: 8 MP
Bağlantılar/Ağ: Type -C USB 2.0, Bluetooth 5.0, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, 4.5G (Cat4)
Pil: 4050 mAh
RAM: 3 GB
Dahili Hafıza: 64 GB
MikroSD Desteği: 128 GB'a kadar
Renk: İnci Siyahı, Gece Mavisi
Fiyat: 1699 TL
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