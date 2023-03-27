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'Vertigo'un yıldızı Robert Downey Jr

Alfred Hitchcock'un 1958 tarihli klasiği 'Vertigo'nu (Ölüm Korkusu) yeni uyarlamasında başrolde Robert Downey Jr yer alacak.

Giriş: 27.03.2023 - 10:18 | Güncelleme: ABONE OL
'Vertigo'un yıldızı Robert Downey Jr
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Gerilim filmleri denince ilk akla gelen isim olan Alfred Hitchcock'un başrollerinde James Stewart ve Kim Novak'ın yer aldığı 1958 tarihli klasiği 'Vertigo' yeniden çekililor. Yeni uyarlamanın senaryosunu 'Peaky Blinders' dizisiyle tanınan Steven Knight yazacak. Filmin başrolünde ise sinemanın 'Iron Man'i Robert Downey Jr yer alacak.

'D’entre les morts' adlı romandan uyarlanan 'Vertigo' bir suçluyu kovalarken çatıdan düşen ortağını kurtaramayan ve bu olayın yarattığı travmayla birlikte yükseklik korkusu yaşamaya başlayan ardından polisliği bırakıp özel dedektif olan Scottie Ferguson'la takip ettiği Madeleine arasındaki gerilimli ilişkiyi anlatıyor.

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