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Veri ihlallerinden etkilenen sağlık kurumlarının sayısı 2019'da yüzde 20 arttı. Yapılan araştırmaya göre, yaşanan fidye yazılımı saldırıları ve veri ihlallerinden sonra sağlık kurumlarının siber güvenliklerini iyileştirme süreçleri, hasta bakımı ve sonuçlarındaki zamanlamayı olumsuz yönde etkiliyor.

Vanderbilt Üniversitesi araştırmacılarına göre, sağlık kurumlarını hedef alan fidye yazılım saldırılarından ve veri ihlallerinden kaynaklanan iş kesintileri sağlık süreçlerini olumsuz yönde etkiliyor.

Özellikle kalp hastalığı gibi tedavisi hassas olan hastaların bu süreçten daha fazla etkilendiğini raporlayan araştırmacılar, yaşanan saldırılardan sonra hastaların EKG çekim sürelerinin geciktiğini, doktor ve hemşirelerin hastalarla ilgili tedavi süreçlerini de aksattığını raporladı.

Sağlık kurumlarında yaşanan veri ihlallerinin olumsuz ciddi sonuçlara varabileceğini belirten bilgi güvenliği kuruluşu Komtera Teknoloji Kanal Satış Direktörü Gürsel Tursun’a göre, sağlık kurumlarının siber güvenlik altyapılarını uzmanlar gözetiminde değerlendirmesi ve yapılandırması gerekiyor.

HASTA BAKIM SÜREÇLERİ YAVAŞLIYOR

Araştırmacılar, ABD’de 2012-2016 yılları arasında 3000'den fazla sertifikalı sağlık kurumunda hasta ölüm oranlarını araştırdılar. İncelenen hastanelerin yüzde 10’unda ise veri ihlali yaşandığının bildirildiğini öğrendiler.

Saldırganların doğrudan hasta ilaçlarına müdahaleleri olmadığı raporlansa da yapılan araştırmalar yaşanan veri ihlallerinin, doktor ve hemşirelerin hastalarla ilgili çalışma hızlarını ve tedavi süreçlerini yavaşlattığı belirtiliyor.

Sağlık kurumlarında kayıt altında tutulan verilerin sağlık operasyonları için önemli bir nokta olduğunu hatırlatan Gürsel Tursun’a göre, sağlık kurumlarının yaşanan ihlallerden sonra hızlı bir reaksiyon alması gerekiyor.

EKG SÜRESİ 2.7 DAKİKA GECİKİYOR

Göğüs ağrısı olan bir hastanın acil servisten EKG çekilmesine kadar geçen sürenin kalp krizinden kaynaklı ölümüne etki oranını da inceleyen araştırmacılar şaşırtıcı bir sonuca ulaştı. Birinin EKG’sinin çekilebilmesi için geçen sürenin veri ihlalleri yaşandıktan sonra 2.7 dakikaya kadar arttığını öğrendiler.

Ayrıca yaşanan veri ihlallerinden sonra sağlık kurumlarının gerekli iyileştirmeleri yapmaması dahilinde bu sürenin sabit kalabildiğini belirten araştırmacılar, veri ihlallerini bildiren yüzlerce sağlık kurumunda, her yıl yaklaşık olarak 10 bin kalp krizi gerçekleştiğini ve 36 ölümle karşılaşıldığını da raporladı.