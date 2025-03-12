Vergide 160 milyar liralık eksik beyan

VDK verilerine göre, geçen yıl gerçekleştirilen vergi incelemeleri neticesinde farklı sektörlerdeki 78 bin 187 mükellefin 159,8 milyar liralık vergi matrahını eksik beyan ettiği belirlendi.

Bu kapsamda, eğitimden imalata, inşaattan kültür-sanata, bilgi ve iletişimden tarıma kadar birçok sektörde vergi incelemesi gerçekleştirildi.

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İncelemeler sonucu en çok matrah farkı bulunan sektör yaklaşık 43,9 milyar lirayla imalat olurken bunu 43,3 milyar lirayla toptan ve perakende ticaret, motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı izledi.

Bu sektörlerin ardından finans ve sigorta faaliyetlerindeki mükelleflerin 25,3 milyar lirayı aşkın vergi matrahını eksik beyan ettiği görüldü.

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Vergi matrahını eksik bildiren mükelleflerin yer aldığı sektörler arasında 4'üncü sırada yaklaşık 9,9 milyar lirayla inşaat, 5'inci sırada 6,2 milyar lirayla gayrimenkul faaliyetlerinin olduğu tespit edildi.

Mükelleflere geçen yıl 80,4 milyar lirayı aşkın ceza kesilmesi beklenirken sektörlere kıyasla ilk sırada toptan ve perakende ticaret, motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı yer aldı.

Bu sektördeki mükelleflere kesilmesi öngörülen ceza tutarı 37,1 milyar lirayı geçti. Böylece, sektör için öngörülen ceza tutarı, toplamın yarısına yakınını oluşturdu. Bu sektördeki mükellefler için tarhı istenilen vergi tutarı (vergi alacağı) da 15,8 milyar liraya yaklaştı.

İmalat sektöründe de 18,6 milyar liralık ceza kesilmesi önerilirken tarhı istenen tutar 9 milyar lira oldu.

İnşaat alanında yaklaşık 6,1 milyar lira, finans ve sigorta faaliyetlerinde 4,8 milyar lira ceza kesilmesi önerilirken bu sektörler için tarhı istenen vergi tutarları sırasıyla 2,8 milyar lira ve 4,6 milyar lira olarak kayıtlara geçti.

Vergi müfettişleri tarafından 2024'te yürütülen incelemelerin sektörler itibarıyla sonuçları şöyle (lira):

Sektörler Bulunan matrah farkı Tarhı istenilen vergi tutarı Kesilmesi öngörülen ceza Bilgi ve iletişim 1.727.958.637 451.172.521 773.185.093 Diğer hizmet faaliyetleri 1.874.786.475 410.179.160 886.245.831 Eğitim 175.110.062 49.775.892 86.407.761 Elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı 1.953.080.619 587.299.136 674.848.327 Finans ve sigorta faaliyetleri 25.327.966.355 4.608.041.096 4.774.140.436 Gayrimenkul faaliyetleri 6.225.194.084 983.436.179 1.231.003.977 Hane halklarının işverenler olarak faaliyetleri 21.348.509 8.263.645 8.238.487 İdari ve destek hizmet faaliyetleri 2.407.399.173 896.059.144 1.574.801.106 İmalat 43.895.871.335 9.036.377.816 18.615.180.229 İnsan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri 1.425.672.256 223.770.880 300.090.671 İnşaat 9.930.765.696 2.788.555.844 6.081.699.127 Kamu yönetimi ve savunma; zorunlu sosyal güvenlik 103.036.904 30.502.583 39.042.308 Konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetleri 6.149.038.314 835.510.409 1.265.281.760 Kültür, sanat, eğlence, dinlence ve spor 2.745.523.400 172.615.429 225.256.474 Madencilik ve taş ocakçılığı 242.144.554 160.261.027 331.282.696 Mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler 2.784.782.202 724.473.181 1.486.780.747 Potansiyel mükellef 3.853.735.608 497.387.919 610.044.615 Su temini; kanalizasyon, atık yönetimi ve iyileştirme faaliyetleri 497.630.828 95.886.369 255.027.503 Tarım, ormancılık ve balıkçılık 789.121.847 91.233.300 146.193.013 Toptan ve perakende ticaret; motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı 43.273.778.144 15.759.861.833 37.148.340.777 Ulaştırma ve depolama 4.441.456.600 1.596.797.140 3.890.644.749 Toplam 159.845.401.601 40.007.460.504 80.403.735.687