Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB),7256 Sayılı Kanunda belirtilen vergi borçlarının yapılandırılması için 31 Aralık'a kadar başvuru yapılması gerektiğini bildirdi. Vergi borcu yapılandırması yapabilmek için e-Devlet şifresi gerekiyor. E-Devlet şifresi ve TC kimlik numaranızla İnteraktif Vergi Dairesine bağlanarak vergi borcu yapılandırma başvurusunda bulunabilirsiniz. Peki E-Devlet vergi borcu yapılandırma başvurusu nasıl yapılır? İşte 7256 vergi borçları, KYK, SGK, BAĞKUR borç yapılandırma ekranı...

VERGİ BORCU YAPILANDIRMA NE ZAMAN BİTİYOR?

Vergi borcu yapılandırma başvuruları 31 Aralık 2020 tarihinde sona erecek. Yapılandırma düzenlemesi, 31 Ağustos 2020'den önceki dönemlere ait ve 17 Kasım 2020 itibarıyla kesinleşen borçları kapsıyor.

7256 sayılı yapılandırma kanunu kapsamında gerçekleşecek olan vergi borcu yapılandırma işlemleri ile ödemeler, 18 ay taksit ve toplam 36 ay vadede tamamlanacak.

VERGİ BORCU SORGULAMA

Yapılandırma ekranını açtıktan sonra sayfanın en altında bulunan menüden, görseldeki "başvuru formu" ekranına tıklanması gerekecek. Bu ekranda, vergi borçlularının karşısına aşağıdaki uyarı ekranı çıkacak;

VERGİ BORCU YAPILANDIRMA İÇİN TIKLAYIN

* Gösterilen borç tutarı bilgi amaçlı olup, "18/11/2020" tarihi itibari ile borç bilgisidir. Yeni borç hesaplanıncaya kadar borç miktarında tahsilat, düzeltme, yeni tahakkuk verilmesi vb nedenlerle meydana gelen değişiklikler görünmemektedir. 7256 sayılı Kanun kapsamında başvuru yaptığınız takdirde gerçek borç tutarınız üzerinden tecil kapsamında borcunuz bulunması durumunda tecil dosyanız düzenlenecektir.

* Borçlu olduğunuz vergi dairesi müdürlüğü / müdürlükleri otomatik seçilmiş olup, yapılandırmak istemediğiniz borcunuz için ilgili kutucuktaki işareti kaldırmanız gerekmektedir. İşaret kaldırılmadığı takdirde tüm borçlar yapılandırma kapsamında değerlendirilmeye alınacaktır.

* Birden fazla aracınız olması halinde her bir araç için ayrı ayrı başvuru yapılması gerekmektedir.

* TABLO-1’de görülen borcunuzun dışında başka bir borcunuz olduğunu düşünüyorsanız, TABLO-2’de borcunuz bulunan Vergi Dairesini seçerek başvuru yapabilirsiniz.

TABLO-2 İÇİN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR:

* TABLO-1'de görülen borcunuzun dışında başka bir borcunuz olduğunu düşünüyorsanız, TABLO-2'de borcunuz bulunan Vergi Dairesini seçerek başvuru yapabilirsiniz.

* T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Kurumu’ndan Başkanlığımıza bilgi aktarımı devam ettiğinden KYK borç yapılandırma işlemleri için başvuru 23.11.2020 tarihinden itibaren yapılabilecektir.

* Aracınız haricinde başka vergilerden borcunuz bulunması halinde plaka girişi yapmadan başvuruda bulunmanız gerekmektedir.

* Plaka yazmanız halinde sadece yazılan plakaya ait borçlarınız için talebiniz alınacaktır.

* Birden fazla aracınız olması halinde her bir araç için ayrı ayrı başvuru yapılması gerekmektedir.

* 6183 sayılı Kanun ile diğer kanunlarda yer alan sorumluluk düzenlemeleri nedeniyle mirasçılar, kefiller, şirket ortakları ve kanuni temsilciler gibi amme borçlusu sayılan kişilerin sorumlu oldukları tutar için internetten müracaat etmeleri mümkün değildir. Bu mahiyetteki borçlarınız için bağlı olduğunuz vergi dairesine doğrudan veya posta yoluyla başvuruda bulunabilirsiniz.

Bu ekranda, kullanıcıların kişisel bilgilerini doğru girmesi ve ödeme şeklini seçmesi gerekecek. İsteyen kişiler, halihazırda devam etmekte olan 7143 sayılı kanundan kalan borçlarını da bu aşamada yeni yapılandırma sürecine aktarabilecek.

Son olarak yapılandırma sürecinin kabulu için aşağıdaki yazı okunarak kabul edilecek;

"Önemli Not : Yapılandırılmasını istediğiniz borçlarınızla ilgili açılmış bir dava olması halinde bağlı olduğunuz vergi dairesine yazılı başvurmanız gerekmektedir. Davalardan vazgeçtiğinize dair bağlı olduğunuz vergi dairesine yazılı olarak başvurmamanız halinde Kanundan yararlanma hakkını kaybedeceğinizden başvurunuz geçersiz sayılacak ve ödeme tabloları iptal edilecektir.

Dairenizce takip edilen ve kesinleşmiş bulunan tüm borçlarımın 7256 sayılı Kanunun 2 nci maddesi kapsamında yapılandırılmasını talep ediyor ve yapılandırılan borçlarımı belirttiğim şekilde ödemek istiyorum. Kanuna göre ödenmesi gereken taksitlerin ilk ikisini süresinde ve tam ödemem koşuluyla, bir takvim yılında ikiden fazla vadesinde ödememe ya da eksik ödeme yapmam halinde madde hükümlerine göre yapılandırılan borçlarıma ilişkin kalan taksitlerin ödenme hakkını kaybedeceğimi biliyor, iletişim bilgilerimin bilgilendirme amacıyla kullanılmasına izin veriyorum. Ayrıca, yaptığım başvuru içerisinde kesinleşmiş alacağın bulunmadığının anlaşılması halinde bu alacaklar için maddeden yararlanamayacağımı, yapılandırılan borçlarımla ilgili olarak; dava açmayacağımı, kanun yollarına başvurmayacağımı ve açmış olduğum tüm davalardan vazgeçtiğimi bildirir, gereğinin yapılmasını arz ederim."

GENEL SAĞLIK SİGORTASI İÇİN BAŞVURUYA GEREK YOK

Başta Bağ-Kur sigortalıları olmak üzere primini kendi ödeyen vatandaşlarımızın yapılandırma müracaatlarını e-devlet üzerinden alabileceğiz. Bu ve primini kendi ödeyen diğer sigortalılarımızın sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine elden ya da posta yoluyla yapılandırma başvurusunda bulunmaları da yeterli olacak.

Ayrıca genel sağlık sigortası borçları için ise başvuru şartı aranmayacak, tüm borçlar otomatik olarak SGK tarafından yapılandırılacaktır.

VERGİ BORCU YAPILANDIRMASI İLK TAKSİT NE ZAMAN?

Yapılandırılan tutarı peşin ödemek isteyenler, ödemeyi 1 Mart 2021 tarihine kadar yapabilecekler. Taksit seçeneğini tercih edenler de ilk taksiti bu tarihe kadar ödeyecekler. SGK'ya olan borçlar ikişer aylık eşit taksitler halinde ödenecek.