Venezuela Paraguay'la ilişkilerini kesme kararı aldı

Güney Amerika ülkesi Venezuela, Paraguay ile diplomatik ilişkilerini sonlandırma kararı aldı. Paraguay ise Venezuelalı diplomatlara ülkeyi terk etmeleri için 48 saat süre verdi.

Paraguay Devlet Başkanı Santiago Pena geçtiğimiz günlerde Venezuela muhalefetine destek verdiğini açıkladı.

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Venezuela'da temmuz ayında düzenlenen seçimleri Maduro'nun kazandığı ilân edilirken muhalefet lideri Edmundo Gonzalez seçime şaibe karıştığını iddia ederek kendisinin galip geldiğini öne sürmüştü. Paraguay Devlet Başkanı Santiago Pena da Venezuela muhalefetinin yanında yer aldığını ifade etti ve ABD Başkanı Joe Biden dâhil birçok devlet başkanıyla görüşerek bu konuda diplomasi yürüttü.

Venezuela ise bu adımların hasmane olduğunu değerlendirerek Paraguay ile diplomatik ilişkilerini sonlandıracağını açıkladı. Venezuela Devlet Başkanı Nicolás Maduro, Edmundo Gonzalez için para ödülü açıklamış ve yakalanması için emir vermişti.