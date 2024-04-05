Venezuela Devlet Başkanı Maduro: ABD, ihtilaflı bölgede gizli askeri üs kurdu

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Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, komşu ülke Guyana'yla tartışmalı Esequibo bölgesiyle ilgili konuştu.

Başkent Karakas'taki Devlet Başkanlığı Sarayı Miraflores'te yaptığı açıklamada Maduro, ABD'nin bölgede gizli askeri üsler kurduğunu iddia etti.

Maduro, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı'nı (CIA) ve ABD Güney Komutanlığı'nı suçladı. Venezuela Devlet Başkanı, "Bu konuyla ilgili elimizde kanıtlanmış bilgiler var. Saldırıya hazır askeri üsler inşa ediyorlar. Bu üslerde Venezuela'nın güneyi ile doğusundaki nüfusa yönelik saldırı planları var. Bu olanlar karşısında hazırlıklı olmalıyız ve moralimizi yüksek tutmalıyız" dedi.

Arjantin: Venezuela, büyükelçiliğin elektriğini kesti Maduro, Guyana Devlet Başkanı Irfaan Ali'nin ülkesini yönetemediğini vurgulayarak, "Guyana, ABD'li petrol şirketi Exxon Mobil tarafından idare ediliyor ve söz konusu bölgenin zenginlikleri de mevcut yönetimin izniyle adeta sömürülüyor" ifadesini kullandı. REKLAM ESEQUIBO UYUŞMAZLIĞI ESKİYE DAYANIYOR Venezuela ile Guyana arasındaki Esequibo bölgesi anlaşmazlığı, Guyana'nın bağımsızlığından önceki döneme dayanıyor. Guyana'nın İngiliz sömürgesi olduğu dönemde, 1899 tarihli sınır tahkimi kararına göre Esequibo Nehri, Guyana'nın batı sınırı olarak belirlenmişti. Ancak bağımsızlığını 1966'da kazanan ve 1970'te İngiliz Milletler Topluluğu'na dahil olan Guyana, bu sınırı tanımayarak Esequibo'nun kendisine ait olduğunu ilan etmişti.

​​​​​​​Halihazırda, Esequibo bölgesi veya Guyana Esequiba olarak bilinen bölge Guyana'nın ortalarında bulunan Esequibo Nehri'nin batısında, ülkenin ise kuzeyinde yer alıyor. Bölgenin doğal kaynaklar açısından son derece zengin olduğu belirtiliyor. *Haberin görseli AP tarafından servis edilmiştir.